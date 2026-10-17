El jefe de la CGT apuntó contra la conducción del PJ por la división del 17 de octubre: "La política no se puso de acuerdo"

La división del peronismo sanjuanino por el Día de la Lealtad se hizo sentir en la CGT. A las 11.30, el secretario General de la central obrera, Eduardo Cabello, encabezó un acto por el 17 de octubre y lanzó críticas a la dirigencia política por la falta de unidad. "La política hoy no se pudo poner de acuerdo", afirmó ante los presentes, en una jornada que también tuvo choripanes y gaseosas para los compañeros.

Las perlitas de la rosca en San Juan: el borrón de Daniela en el organigrama de Chimbas; la "lealtad" sin Kicillof; y la búsqueda para la Magistratura

La actividad había sido anticipada el viernes por DIARIO DE CUYO, que dio cuenta de la convocatoria de Cabello en medio de la dispersión de los actos por una de las fechas emblemáticas del peronismo. Mientras el Partido Justicialista organizó su propia celebración y hubo otra convocatoria en Chimbas, la CGT sumó una tercera alternativa, con horarios diferentes.

La multiplicación de encuentros expuso las diferencias internas del movimiento en San Juan. En ese escenario, Cabello reivindicó el papel del sindicalismo y planteó que la fecha no debe quedar reducida a una evocación nostálgica, sino que tiene que servir como punto de partida para recuperar valores y representar a los trabajadores. No hubo nadie de la actual conducción del peronismo sanjuanino.

"¿Vamos a ser fanáticos y vivir de nostalgias o vamos a tener valores?", preguntó el dirigente sindical durante su discurso. Luego sostuvo que el 17 de octubre representa "un calor que se puede y debe transformar en una cualidad para llegar a los que no tienen voz".

Para Cabello, la movilización histórica que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón también dejó un mensaje que sigue vigente. "El 17 no fue solamente para que dejen a Perón libre, fue decir que hay derechos, que hay dignidad", expresó.

El titular de la CGT también reivindicó la identidad doctrinaria del peronismo y le asignó al sindicalismo un papel central en el presente. "Tenemos la doctrina escrita en el corazón. No nos equivoquemos. Los sindicatos vamos a ser la luz y la sal de cada trabajador sanjuanino", remarcó.

El discurso se produjo en un contexto de tensión entre Cabello y sectores de la conducción política del PJ. Como había señalado este diario, el dirigente sindical mantiene reparos sobre el papel que, a su entender, tuvo el senador nacional Sergio Uñac en el surgimiento de las 62 Organizaciones Peronistas. También considera que hubo un vacío político hacia su sector durante las elecciones de la central obrera.

La convocatoria de la CGT había sumado otro elemento de lectura política con la difusión de un flyer que incluía una frase de Perón: "Nada podrán los políticos profesionales desplazados ni sus agitadores a sueldo en los sindicatos argentinos".