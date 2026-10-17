El Gobierno sigue de cerca la salud del papa León XIV y mantiene en pie su visita a la Argentina

El Gobierno nacional sigue de cerca la recuperación del papa León XIV tras su salida del Hospital Gemelli de Roma y mantiene los preparativos para su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre .

El papa León XIV recibió el alta tras ser operado de un cáncer de pulmón y regresará al Vaticano

El cirujano del papa León XIV aseguró que no hay motivos médicos para suspender su viaje a la Argentina

Según fuentes de la Casa Rosada, Cancillería continúa en contacto con el Vaticano y, hasta el momento, no recibió ninguna comunicación oficial que modifique las fechas o las actividades programadas.

“Estamos monitoreando constantemente y seguimos en contacto con el Vaticano vía Cancillería. Los equipos siguen trabajando para la visita bajo la premisa de que viene. No cambió nada”, señalaron desde el Ejecutivo. “Estamos monitoreando constantemente y seguimos en contacto con el Vaticano vía Cancillería. Los equipos siguen trabajando para la visita bajo la premisa de que viene. No cambió nada”, señalaron desde el Ejecutivo.

La postura oficial es sostener la organización del viaje y esperar nuevas definiciones sobre el estado de salud del Pontífice antes de evaluar eventuales modificaciones.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este sábado 17 de octubre que los médicos autorizaron el alta de León XIV , quien permanecía internado desde el martes 13, cuando fue sometido a una intervención quirúrgica en el pulmón derecho . La decisión se tomó luego de analizar los resultados de los estudios de sangre, una radiografía de tórax y su evolución clínica.

El Papa regresará al Vaticano y tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos. Aunque su recuperación mostró avances, todavía quedan estudios médicos pendientes para determinar si necesitará algún tratamiento complementario.

La recuperación del Papa y las dudas sobre el viaje

La intervención quirúrgica consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que se detectara un adenocarcinoma pulmonar. Según los informes difundidos durante la internación, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y el Pontífice evolucionó favorablemente, con avances en su alimentación, movilidad y fisioterapia respiratoria.

Sin embargo, el alta hospitalaria no despeja por completo las dudas sobre su capacidad para afrontar una gira internacional con numerosos traslados y actividades multitudinarias. Los especialistas deben completar la evaluación del tejido extraído y establecer si será necesario algún tratamiento adicional.

En el Gobierno reconocen que podrían introducirse cambios en el recorrido, los horarios o las actividades si la recuperación lo exige. “Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para que venga. Por ahora nos comunicaron que sigue todo igual y que tiene intenciones de venir”, indicaron fuentes oficiales.

La posición de la Casa Rosada es mantener la planificación vigente, aunque la decisión final dependerá de la evolución médica de León XIV y de las comunicaciones oficiales del Vaticano.

Cómo será la agenda del Papa en la Argentina

El itinerario previsto contempla la llegada del Pontífice el domingo 8 de noviembre, jornada en la que mantendría un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Para el lunes 9 está programada una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, seguida de una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles. El martes 10, León XIV viajaría a Córdoba y luego regresaría a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

El miércoles 11, la agenda contempla una visita a la cárcel de Devoto y una misa en la Basílica de Luján, antes de su partida hacia Perú, en el marco de una gira que también incluye Uruguay y que está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre.

La organización involucra a la Secretaría General de la Presidencia, Cancillería, el Ministerio de Seguridad, la Iglesia argentina y las jurisdicciones por las que pasará el Papa. Por el momento, el cronograma de actividades y los feriados anunciados para acompañar la visita continúan vigentes, sin modificaciones oficiales.