    • 15 de octubre de 2026 - 10:41

    Nuevo parte médico del papa León XIV: la radiografía de tórax muestra una buena recuperación del pulmón operado

    En su segundo día de convalecencia, el pontífice superó los controles de rutina, completó la fisioterapia y realizó sus actividades diarias de forma autónoma.

    Papa León XIV.

    Papa León XIV.

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    El papa León XIV sigue evolucionando favorablemente tras su cirugía de pulmón. Este jueves, la oficina de prensa del Vaticano difundió un nuevo parte médico, firmado por su médico personal, Luigi Carbone, y por el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, que informa que una radiografía de tórax mostró “una buena recuperación del pulmón operado”.

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    Qué dice el parte médico del Papa León XIV

    Según el comunicado, en su segundo día de recuperación el pontífice se sometió a controles de rutina cuyos resultados fueron normales, y realizó sus actividades cotidianas por sus propios medios. También completó una sesión de fisioterapia con ejercicios de movilidad general. En conjunto, los médicos señalaron que el posoperatorio transcurre con normalidad.

    León XIV fue operado el martes en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma de pulmón, y los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El miércoles, el parte anterior había informado que los análisis de sangre y la radiografía estaban dentro de los valores esperables para este tipo de intervención. Ese día, el papa, de 71 años, ya caminaba, hacía fisioterapia respiratoria, había retomado la alimentación y celebró una misa en una sala habilitada en el décimo piso del hospital, ya que su apartamento y la capilla habitual están en obras.

    Todavía se esperan los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la operación. Esos estudios permitirán saber si el cáncer se extendió y si será necesario algún tratamiento posterior.

    Cuándo recibiría el alta

    El Vaticano estima que el papa seguirá internado alrededor de una semana, aunque el plazo final dependerá de su evolución. Todas sus actividades oficiales fueron suspendidas hasta el 20 de octubre.

    El oncólogo Alain Gelibter, del Policlínico Umberto I de Roma, explicó a la agencia AFP que, si la enfermedad está en estadio I o II y la recuperación es buena, el paciente puede retomar su vida normal en pocas semanas.

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