El cirujano del papa León XIV aseguró que no hay motivos médicos para suspender su viaje a la Argentina

El cirujano Stefano Margaritora , quien operó al papa León XIV por un adenocarcinoma pulmonar , aseguró que, desde el punto de vista médico, no existen razones para impedir que el Pontífice realice su próximo viaje por América Latina , que incluye una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

El papa León XIV recibió el alta tras ser operado de un cáncer de pulmón y regresará al Vaticano

El Gobierno sigue de cerca la salud del papa León XIV y mantiene en pie su visita a la Argentina

La evaluación se conoció después de que el Santo Padre recibiera el alta del Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado durante cuatro días.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó el especialista en una entrevista con Vatican News. El médico explicó que el estado general del Papa al momento de abandonar el hospital era satisfactorio , con análisis de sangre normales, función cardíaca en orden y una recuperación pulmonar que avanza dentro de los plazos esperados.

De acuerdo con Margaritora, León XIV podría completar su recuperación física en aproximadamente diez días. La previsión resulta relevante para la gira internacional programada entre el 6 y el 17 de noviembre, que contempla actividades en Uruguay, la Argentina y Perú, además de varios traslados en avión.

El Pontífice fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre. Durante una operación que se extendió alrededor de tres horas, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar.

El cirujano explicó que el tumor fue descubierto de manera fortuita durante estudios médicos realizados por otros motivos. Según detalló, una pequeña mancha en las bases pulmonares apareció en las imágenes obtenidas durante exámenes radiológicos del abdomen.

Margaritora describió la intervención como una operación habitual para este tipo de casos y afirmó que se desarrolló sin complicaciones. También destacó la actitud del Papa durante la recuperación, que incluyó ejercicios de fisioterapia respiratoria, caminatas y el cumplimiento de las indicaciones médicas.

“El papa León ha sido un paciente ideal”, sostuvo el especialista, quien resaltó que el Pontífice se mostró tranquilo, colaboró con el equipo sanitario y mantuvo una actitud activa durante los días de internación.

Qué dijo el cirujano sobre la visita a la Argentina

La declaración de Margaritora aporta una señal favorable para los preparativos de la visita papal, aunque no equivale a una confirmación definitiva del viaje. El médico se refirió específicamente a la ausencia de impedimentos clínicos para realizarlo, en función de la evolución observada hasta el momento.

El recorrido previsto contempla que León XIV llegue a la Argentina el domingo 8 de noviembre y mantenga un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Para los días siguientes están programadas actividades en Claypole, una misa multitudinaria en Buenos Aires, una visita a Córdoba, encuentros con jóvenes y una celebración religiosa en la Basílica de Luján.

La gira, que también incluye Uruguay y Perú, demandará varios desplazamientos y una agenda con actos públicos. Por eso, la recuperación física del Pontífice será un factor central para determinar si podrá cumplir todas las actividades previstas.

En paralelo, los médicos deben completar los estudios del tejido extraído para conocer con mayor precisión las características del tumor y evaluar si será necesario algún tratamiento adicional.

El mensaje del médico y la importancia de la prevención

Durante la entrevista, Margaritora también hizo hincapié en la importancia de la detección temprana del cáncer de pulmón, una enfermedad que puede avanzar sin síntomas evidentes en sus etapas iniciales.

El cirujano señaló que el caso del Papa demuestra cómo un tumor puede descubrirse de manera accidental, durante estudios solicitados por otras razones. Por eso, destacó la importancia de los controles médicos y de evaluar las estrategias de detección en personas con factores de riesgo.

Por ahora, el balance médico de la internación es favorable. La estimación del cirujano es que León XIV estará recuperado físicamente en unos diez días, un plazo que permitiría llegar a noviembre con mejores condiciones para afrontar el viaje.

La posibilidad de que el Papa visite la Argentina sigue en pie, mientras continúa su recuperación y se completan los estudios posteriores a la operación. La evolución de los próximos días será clave para conocer si podrá desarrollar la gira según el itinerario previsto.