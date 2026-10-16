El Vaticano difundió la primera foto del papa León XIV tras la operación por cáncer de pulmón

Los estudios médicos confirmaron una mejora constante en la salud del pontífice, quien permanece internado en Roma y ya realiza sus actividades cotidianas con autonomía.

El papa León XIV presenta una evolución favorable en el cuarto día de internación tras la cirugía a la que fue sometido para extirparle un adenocarcinoma en el pulmón derecho. El Vaticano informó este viernes que los últimos estudios confirmaron una mejora constante de su estado general y destacó que el pontífice ya puede realizar sus actividades diarias con total autonomía.

Según el parte médico, el Santo Padre se sometió durante la mañana a análisis de sangre y una radiografía de tórax, cuyos resultados ratificaron la evolución positiva de su recuperación. La información fue comunicada por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables del equipo que lo atiende en el hospital Gemelli de Roma.

La cirugía a la que fue sometido León XIV El pontífice fue operado el 13 de octubre mediante una técnica de cirugía videoasistida. La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, con el objetivo de retirar el tejido afectado por el tumor canceroso.

Desde entonces, los partes médicos dieron cuenta de una recuperación progresiva. La autonomía para desarrollar sus actividades habituales constituye uno de los indicadores favorables señalados durante su internación.

El Papa volvió a celebrar misa Otro signo alentador fue que León XIV ofició misa junto al personal del hospital, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En los días anteriores, el Papa había participado de la celebración eucarística únicamente como concelebrante.