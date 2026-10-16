    • 16 de octubre de 2026 - 09:40

    El Vaticano difundió la primera foto del papa León XIV tras la operación por cáncer de pulmón

    Los estudios médicos confirmaron una mejora constante en la salud del pontífice, quien permanece internado en Roma y ya realiza sus actividades cotidianas con autonomía.

    La primera foto del papa tras haber sido operado de cáncer de pulmón.&nbsp;

    La primera foto del papa tras haber sido operado de cáncer de pulmón. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV presenta una evolución favorable en el cuarto día de internación tras la cirugía a la que fue sometido para extirparle un adenocarcinoma en el pulmón derecho. El Vaticano informó este viernes que los últimos estudios confirmaron una mejora constante de su estado general y destacó que el pontífice ya puede realizar sus actividades diarias con total autonomía.

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    Según el parte médico, el Santo Padre se sometió durante la mañana a análisis de sangre y una radiografía de tórax, cuyos resultados ratificaron la evolución positiva de su recuperación. La información fue comunicada por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables del equipo que lo atiende en el hospital Gemelli de Roma.

    La cirugía a la que fue sometido León XIV

    El pontífice fue operado el 13 de octubre mediante una técnica de cirugía videoasistida. La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, con el objetivo de retirar el tejido afectado por el tumor canceroso.

    Desde entonces, los partes médicos dieron cuenta de una recuperación progresiva. La autonomía para desarrollar sus actividades habituales constituye uno de los indicadores favorables señalados durante su internación.

    El Papa volvió a celebrar misa

    Otro signo alentador fue que León XIV ofició misa junto al personal del hospital, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En los días anteriores, el Papa había participado de la celebración eucarística únicamente como concelebrante.

    La evolución del pontífice también alimenta las expectativas sobre su próxima aparición pública. Desde el Vaticano anticiparon que presidirá el rezo del Ángelus el domingo, aunque todavía no se precisó desde dónde ni bajo qué modalidad lo hará.

    La semana pasada, durante el tradicional Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, el propio León XIV había anunciado que debía someterse a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar. Desde entonces, su estado de salud se convirtió en motivo de seguimiento por parte de la Santa Sede y de los fieles de todo el mundo.

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