El papa León XIV celebró una misa en el hospital tras la operación por un tumor maligno

El papa León XIV celebró una misa en su habitación del Policlínico Gemelli, en Roma, un día después de la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno. La información fue publicada este miércoles por el diario italiano Avvenire, cercano a la Iglesia Católica, sobre la base de fuentes vaticanas.

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Nuevo parte médico del papa León XIV tras la operación por cáncer de pulmón: comenzó con fisioterapia respiratoria

El pontífice permanece internado en la décima planta del hospital, donde transita el posoperatorio. La celebración religiosa se realizó en una sala acondicionada especialmente para la ocasión, ya que tanto el sector que habitualmente se reserva para los papas como la capilla utilizada durante sus internaciones están afectados por obras de remodelación.

Según el último parte médico difundido por la Santa Sede, la evolución posoperatoria de León XIV es normal . Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados este miércoles arrojaron valores dentro de los parámetros esperados para una intervención de estas características.

Además, el Papa comenzó a caminar, realizó fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual, con el desayuno y el almuerzo. Estos avances forman parte de la recuperación posterior a la cirugía, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Por el momento, el Vaticano no informó si el pontífice deberá someterse a tratamientos adicionales. Esa decisión dependerá, entre otros factores, de los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la intervención.

¿Cuándo podría recibir el alta?

Las previsiones iniciales indican que León XIV permanecerá hospitalizado alrededor de una semana, aunque el plazo dependerá de su evolución clínica y de la evaluación del equipo médico.

En paralelo, el Vaticano canceló sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre, mientras el pontífice continúa con su recuperación.

La atención médica estará centrada en controlar la evolución posoperatoria y analizar los resultados de los estudios pendientes. Hasta el momento, los partes oficiales describen una recuperación favorable, pero no precisan cuándo se conocerán los resultados definitivos ni si será necesario avanzar con otras terapias.