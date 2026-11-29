La derrota electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) abrió una nueva etapa en la carrera política de Pedro Sánchez , quien se encamina a abandonar el Palacio de la Moncloa después de más de ocho años al frente del Gobierno de España.

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De las urnas a la Moncloa: qué tiene que pasar para que Feijóo sea el nuevo presidente de España

El dirigente socialista se comunicó telefónicamente con Alberto Núñez Feijóo para felicitarlo por la victoria electoral del Partido Popular (PP), que consiguió una representación parlamentaria suficiente para alcanzar la mayoría absoluta con el respaldo de Vox. Sin embargo, el resultado de las urnas no implica una salida inmediata de Sánchez del Ejecutivo ni necesariamente su retiro de la actividad política.

A sus 54 años, el actual mandatario enfrenta un escenario que no experimentaba desde su llegada al poder en junio de 2018. Durante su trayectoria logró superar crisis internas, derrotas electorales y dificultades parlamentarias que en varias oportunidades pusieron en discusión su continuidad. Esta vez, el crecimiento de Vox y la mayoría alcanzada por las fuerzas de derecha modificaron las posibilidades de construir una alternativa de Gobierno.

Mientras Feijóo comienza a transitar el camino hacia una eventual investidura, la atención dentro del socialismo español está puesta en dos interrogantes: cuándo dejará Sánchez la Presidencia y qué papel ocupará dentro del PSOE durante la próxima legislatura.

A diferencia de otros sistemas políticos, la legislación española establece que el presidente del Gobierno y sus ministros deben permanecer en funciones hasta que las nuevas autoridades asuman sus respectivos cargos. Esta disposición, contemplada en el artículo 101 de la Constitución española, garantiza la continuidad institucional durante el traspaso de poder.

Esto significa que Sánchez continuará al frente del Ejecutivo, aunque con facultades considerablemente más limitadas. Su responsabilidad estará centrada en la administración cotidiana de los asuntos públicos y en facilitar la transición hacia el próximo Gobierno, sin impulsar nuevas iniciativas legislativas ni adoptar decisiones que excedan sus competencias, salvo situaciones de urgencia o interés general debidamente justificadas.

Entre las principales restricciones que establece la legislación española para un Gobierno en funciones se encuentran:

No podrá presentar nuevos proyectos de ley ante el Parlamento.

No podrá aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El presidente no podrá plantear una cuestión de confianza.

No podrá proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo ni la disolución de las Cortes Generales.

Por lo tanto, Sánchez podría recibir la Navidad todavía al frente de la Moncloa, debido a que la constitución del nuevo Congreso está prevista para el 23 de diciembre y aún no existe una fecha establecida para la sesión de investidura de su eventual sucesor.

¿De la Moncloa a la oposición? El futuro de Sánchez dentro del PSOE

La pérdida del Gobierno no obliga a Pedro Sánchez a renunciar a la Secretaría General del Partido Socialista ni a abandonar su escaño en el Congreso. Se trata de decisiones independientes que deberán resolverse en el ámbito personal y partidario, más allá del resultado de las elecciones generales.

Según publicó este domingo el medio español El Constitucional, Sánchez se inclinaría por continuar al frente del PSOE y liderar la oposición en caso de que Feijóo consiga los respaldos necesarios para asumir la Presidencia. No obstante, el dirigente socialista todavía no comunicó públicamente una decisión definitiva sobre su futuro.

Durante el último debate electoral, Feijóo había desafiado a Sánchez a comprometerse a dimitir, abandonar su banca y renunciar al aforamiento parlamentario si perdía las elecciones. El mandatario evitó asumir ese compromiso, manteniendo abierta la posibilidad de continuar con su carrera política después de una eventual derrota.

Dentro del PSOE, la discusión sobre su continuidad ya había comenzado antes de los comicios. Mientras algunos sectores consideraban que Sánchez podía encabezar la reconstrucción del partido desde la oposición, otros planteaban la necesidad de iniciar una renovación de la dirigencia y revisar la estrategia electoral de cara a los próximos años.

El resultado de este domingo también tendrá consecuencias sobre la organización territorial del socialismo español, que deberá prepararse para las elecciones municipales y autonómicas previstas para 2027.

De una salida forzada del PSOE a ocho años en el Gobierno

La trayectoria de Sánchez estuvo marcada por sucesivos cambios de escenario. En octubre de 2016 renunció a la Secretaría General del PSOE en medio de una profunda crisis interna y, semanas después, también abandonó su banca en el Congreso. Sin embargo, en mayo de 2017 recuperó la conducción del partido tras imponerse en las elecciones primarias socialistas.

Un año después, el 1 de junio de 2018, llegó a la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy. Se convirtió en el primer dirigente de la democracia española en acceder al Ejecutivo mediante ese mecanismo.

En 2019 ganó las dos elecciones generales celebradas durante aquel año y posteriormente conformó un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. En 2023, pese a quedar por detrás del Partido Popular en las urnas, consiguió renovar su mandato mediante acuerdos parlamentarios con diferentes fuerzas políticas.

Durante sus años de gestión, España atravesó la pandemia de coronavirus, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y sucesivos debates sobre la cuestión independentista catalana. En el último tramo de su mandato, las dificultades para conseguir respaldos legislativos, los problemas de acceso a la vivienda y las investigaciones judiciales que involucraron a personas de su entorno ocuparon un lugar central en la discusión política.

Finalmente, el pasado 5 de octubre, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales después de las dificultades que encontró su Gobierno para avanzar con una serie de medidas vinculadas a la vivienda.

Las fechas clave: cómo será el traspaso de poder en España

Concluida la jornada electoral, comenzará un proceso institucional que se extenderá durante las próximas semanas y que determinará cuándo se producirá efectivamente el cambio de Gobierno.

El calendario contempla las siguientes instancias:

4 de diciembre: comenzará el escrutinio general, que incorporará los votos de los españoles residentes en el extranjero.

7 de diciembre: fecha límite para finalizar el escrutinio general.

23 de diciembre: constitución del nuevo Congreso de los Diputados y del Senado.

Ronda de consultas: el rey Felipe VI recibirá a los representantes de las fuerzas políticas y propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Sesión de investidura: el candidato deberá conseguir al menos 176 votos afirmativos en una primera instancia. Si no los reúne, habrá una segunda votación 48 horas después, en la que será suficiente una mayoría simple.

Traspaso de poder: una vez conseguida la investidura, el rey nombrará al nuevo presidente, quien tomará posesión del cargo.

La Constitución española no establece una fecha límite para realizar la primera votación de investidura. Sin embargo, una vez celebrada, comenzará a correr un plazo de dos meses para que algún candidato consiga la confianza del Congreso. Si ninguno lo logra, deberán convocarse nuevas elecciones.

Las próximas semanas estarán marcadas por las negociaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, mientras Sánchez deberá administrar la transición desde la Moncloa y definir si continuará al frente del Partido Socialista en la oposición.