Más de 16,4 millones de electores ya depositaron su voto en las primeras cinco horas de votación, superando el máximo histórico de 1993 en una jornada decisiva en la que 38,6 millones de ciudadanos eligen a 350 diputados y 209 senadores.

Las elecciones generales en España registraron un arranque de asistencia masiva que ya marcó un hito en la historia democrática del país. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior tras el corte de las 14:00 (hora local) —con el 99,69% de las mesas comunicadas—, la participación trepó al 45,75% del padrón, lo que representa un salto de 5,27 puntos porcentuales respecto del 40,48% contabilizado a la misma hora en los comicios de julio de 2023.

El registro de las primeras cinco horas de votación movilizó a 16.447.546 personas en los 22.493 colegios electorales habilitados, superando incluso el récord histórico previo para ese tramo horario, que databa de junio de 1993 cuando había sufragado el 42% del electorado. A nivel territorial, las subas más pronunciadas frente a 2023 se observaron en el País Vasco (con un incremento de 10,18 puntos) y Cataluña (8,43 puntos más), mientras que la Comunidad Valenciana y La Rioja lideraron el caudal de asistencia superando el 50% de participación antes del mediodía europeo.

Los principales candidatos ya pasaron por las urnas En un clima de alta polarización y largas filas en los centros de votación, los cuatro referentes centrales de la contienda nacional cumplieron con el sufragio durante la mañana española. En Madrid emitieron su voto el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez; el titular del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; y el candidato de Vox, Santiago Abascal, mientras que Ada Colau, referente de la coalición Frente Amplio, hizo lo propio en Barcelona.

Más de 38,6 millones de ciudadanos están convocados este domingo a las urnas para renovar la totalidad de las Cortes Generales, compuestas por los 350 escaños del Congreso de los Diputados —cámara encargada de investir al próximo jefe del Ejecutivo— y 209 bancas del Senado. Las cifras oficiales difundidas hasta el momento no contemplan todavía el voto por correo ni el sufragio de los residentes en el extranjero, que se incorporarán al cómputo al cierre de los colegios.

Horarios clave para seguir el escrutinio desde la Argentina Tras el primer balance de participación, el Ministerio del Interior dará a conocer un segundo avance oficial a las 18:00 de España (14:00 de Argentina), dos horas antes del cierre general de las mesas en la península. El recuento provisorio comenzará formalmente a las 21:00 horas españolas, una vez que concluya la votación en las Islas Canarias.