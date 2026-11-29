El Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales de España de este domingo 29 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo se impuso sobre Pedro Sánchez y cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para acceder a la Presidencia del Gobierno si logra un acuerdo con Vox.

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Con el 99,44% de los votos escrutados , el Partido Popular obtiene 132 escaños, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ubica como segunda fuerza política con 116 diputados. Por su parte, Vox, liderado por Santiago Abascal, consigue 52 representantes y protagoniza uno de los principales avances electorales de la jornada.

La suma del PP y Vox alcanza los 184 escaños, ocho más de los 176 necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Si se incorporan los dos representantes correspondientes a la alianza con Unión del Pueblo Navarro (UPN), el bloque de derecha reúne 186 diputados , una composición parlamentaria que abre la puerta a un cambio de Gobierno tras ocho años de gestión socialista.

En medio del tramo final del escrutinio, Pedro Sánchez se comunicó telefónicamente con Alberto Núñez Feijóo para felicitarlo por la victoria electoral. La noticia se conoció mientras cientos de simpatizantes del Partido Popular comenzaban los festejos frente a la sede de la formación política, ubicada en la calle Génova, en Madrid.

A diferencia de las elecciones generales de 2023, cuando Feijóo también consiguió imponerse en las urnas, pero no logró reunir los respaldos necesarios para gobernar, el resultado de este domingo le permite negociar su investidura sin depender de una extensa red de acuerdos con partidos regionales.

Elecciones en España: cómo quedó conformado el Congreso

Con el escrutinio en su tramo final, el reparto provisional de los 350 escaños del Congreso de los Diputados quedó distribuido de la siguiente manera:

Partido Popular (PP): 132 escaños.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 116 escaños.

Vox: 52 escaños.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 11 escaños.

Frente Amplio: 10 escaños.

EH Bildu: 7 escaños.

Junts: 5 escaños.

Adelante Andalucía: 4 escaños.

Compromís: 3 escaños.

Partido Nacionalista Vasco (PNV): 3 escaños.

Bloque Nacionalista Galego (BNG): 3 escaños.

Unión del Pueblo Navarro (UPN-PP): 2 escaños.

Coalición Canaria: 2 escaños.

Uno de los datos más significativos de las elecciones es que, pese a conseguir la victoria, el Partido Popular pierde cuatro diputados respecto de los comicios de 2023. El crecimiento de Vox, que pasó de 33 a 52 representantes, resultó determinante para modificar el equilibrio de fuerzas dentro del Parlamento español.

Por su parte, el PSOE pierde seis escaños respecto de las anteriores elecciones, mientras que la fragmentación de las fuerzas ubicadas a su izquierda condicionó las posibilidades de reunir una mayoría parlamentaria. Podemos, encabezado por Irene Montero, quedó sin representación en el Congreso con su candidatura propia.

Otro de los resultados destacados fue el retroceso del Partido Nacionalista Vasco, que consiguió tres diputados y, según informó la agencia EFE, quedó sin la posibilidad de conformar un grupo parlamentario propio por primera vez desde el retorno de la democracia.

Vox, la pieza clave para la llegada de Feijóo al Gobierno

El crecimiento electoral de la formación liderada por Santiago Abascal será determinante en las negociaciones para conformar el próximo Gobierno español. A diferencia del sistema presidencialista argentino, en España los ciudadanos eligen a los integrantes del Parlamento, quienes posteriormente deben respaldar al candidato a la Presidencia del Gobierno.

Para superar la primera votación de investidura, Feijóo necesita conseguir el apoyo de al menos 176 de los 350 diputados. Con los resultados provisionales, la distribución parlamentaria de las fuerzas de derecha es la siguiente:

PP: 132 escaños.

Vox: 52 escaños.

UPN-PP: 2 escaños.

Total: 186 escaños.

El respaldo de Vox le permitiría al Partido Popular superar el umbral de la mayoría absoluta, incluso sin los dos representantes de la formación navarra. Ahora deberán definirse las condiciones de un eventual acuerdo entre Feijóo y Abascal, que podría contemplar tanto una coalición de Gobierno como un respaldo parlamentario externo.

El reconocimiento de Sánchez y las primeras repercusiones internacionales

Tras seguir buena parte del escrutinio desde el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez se trasladó hasta la sede del PSOE, en la calle Ferraz, donde se congregaron dirigentes y simpatizantes socialistas. Su comunicación telefónica con Feijóo para felicitarlo por el resultado fue una de las novedades políticas más importantes del tramo final de la jornada electoral.

En la sede del Partido Popular, en tanto, los festejos comenzaron antes de que concluyera el recuento. Los expresidentes del Gobierno español Mariano Rajoy y José María Aznar también acompañaron al candidato popular durante una jornada que estuvo marcada por el regreso de su partido al centro de la disputa por el poder.

El resultado electoral tuvo repercusiones fuera de España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró ante la prensa la derrota de Sánchez y cuestionó su gestión al frente del Ejecutivo español.

Qué tiene que pasar para que Feijóo sea presidente de España

Aunque el Partido Popular ganó las elecciones, Alberto Núñez Feijóo todavía deberá atravesar el procedimiento constitucional de investidura. Una vez constituidas las nuevas Cortes Generales, el rey Felipe VI iniciará una ronda de consultas con los representantes de las distintas fuerzas políticas y propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Si Feijóo consigue la mayoría absoluta en la primera votación, quedará habilitado para asumir el cargo. En caso contrario, deberá someterse a una segunda votación 48 horas después, en la que será suficiente obtener más votos afirmativos que negativos.

Con el resultado electoral definido y el escrutinio todavía pendiente de completarse, la atención política estará centrada en las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para determinar las condiciones del respaldo parlamentario y la composición del próximo Ejecutivo español.

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