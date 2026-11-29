En el primer domingo de Adviento , el papa León XIV llamó a los fieles a alejarse de las distracciones cotidianas, recuperar los momentos de silencio y fortalecer la oración como parte de la preparación espiritual para la Navidad.

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Ante unos 20.000 fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice reflexionó sobre el ritmo de vida actual y la dificultad que muchas personas encuentran para detenerse a pensar en sus preocupaciones más profundas. En particular, hizo referencia a los jóvenes que pasan largas horas despiertos durante la noche y a quienes recurren al entretenimiento para evadirse después de jornadas cargadas de obligaciones.

León XIV explicó que el período previo a la Navidad representa una oportunidad para dejar de lado esas distracciones y prestar mayor atención a las inquietudes personales. En ese sentido, invitó a “acallar las voces y los ruidos externos” para generar un espacio de encuentro con Dios y reflexionar sobre las decisiones importantes de la vida.

El Santo Padre también destacó la importancia de la paciencia y la disposición interior para vivir este tiempo litúrgico. “El Señor, respetuoso con nuestra libertad, no grita, no derriba puertas, sino que llama” , expresó durante su mensaje desde el Palacio Apostólico del Vaticano.

Durante su reflexión, León XIV señaló que la preparación para la celebración del nacimiento de Jesús debe estar acompañada por acciones concretas, como la oración, la participación en la Eucaristía, la confesión, la lectura de las Escrituras y las obras de caridad. También instó a los cristianos a aprovechar estas semanas para fortalecer sus convicciones y encontrar serenidad frente a las dificultades cotidianas.

El Pontífice encomendó este camino espiritual a la Virgen María y recordó el testimonio de san Agustín, cuya experiencia de fe estuvo atravesada por la búsqueda de respuestas a las grandes inquietudes humanas.

Un nuevo llamado por la paz en el mundo

Tras el rezo del Ángelus, el Papa volvió a expresar su preocupación por las poblaciones afectadas por los conflictos armados. En el comienzo del Adviento, pidió que se den “pasos concretos hacia la paz” y que la asistencia humanitaria llegue a las comunidades que sufren las consecuencias de las guerras.

Además, recordó la beatificación de Ignacio Aláez Vaquero y otros diez mártires, celebrada el sábado en Madrid. Se trata de un grupo integrado por sacerdotes, seminaristas y laicos que fueron asesinados durante la persecución religiosa en España entre 1936 y 1937.

Con la celebración de este domingo 29 de noviembre comenzó un nuevo año litúrgico para la Iglesia Católica. El período de Adviento comprenderá cuatro domingos de preparación espiritual antes de la celebración de la Navidad, el próximo 25 de diciembre.