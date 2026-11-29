Ganar las elecciones no significa convertirse automáticamente en presidente del Gobierno de España. Aunque Alberto Núñez Feijóo se impuso sobre Pedro Sánchez en las urnas , todavía deberá superar una serie de instancias políticas e institucionales antes de asumir el poder.

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El sistema parlamentario español presenta importantes diferencias respecto del modelo presidencialista argentino. Los ciudadanos no eligen directamente al jefe del Ejecutivo, sino a los legisladores que posteriormente deberán otorgarle su confianza a un candidato para que pueda formar Gobierno. En ese procedimiento intervienen los partidos políticos, el Congreso de los Diputados y el rey Felipe VI.

Feijóo conoce de primera mano las dificultades de este camino. En 2023 también ganó las elecciones generales, pero su intento de investidura fracasó al conseguir únicamente 172 votos favorables en el Congreso, cuatro menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Aquella situación permitió que Pedro Sánchez permaneciera en el poder mediante acuerdos con otras fuerzas políticas.

Esta vez, el escenario parlamentario es diferente. El crecimiento electoral de Vox, liderado por Santiago Abascal , le permite al Partido Popular disponer de una alternativa para reunir los apoyos necesarios, aunque todavía deberá negociar las condiciones de ese respaldo.

El primer gran desafío de Feijóo será transformar el resultado de las urnas en un acuerdo parlamentario. Con el escrutinio avanzado, el Partido Popular y Vox superan conjuntamente los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que no necesitarían incorporar a otras fuerzas políticas para conseguir la investidura.

Sin embargo, disponer de los números suficientes no significa que exista automáticamente un acuerdo de Gobierno. Una de las cuestiones que deberán resolver Feijóo y Abascal es si conformarán una coalición, con participación de Vox en el Ejecutivo y eventualmente en distintos ministerios, o si el respaldo se limitará al ámbito parlamentario.

El siguiente paso institucional tendrá lugar el 23 de diciembre, cuando se constituyan las nuevas Cortes Generales. Durante esa jornada, los diputados y senadores electos asumirán sus funciones y se elegirán las autoridades de ambas cámaras.

Una vez completada esa instancia, el rey Felipe VI iniciará una ronda de consultas con los representantes de las fuerzas políticas que tengan presencia parlamentaria. Tras escuchar sus posiciones y conocer los posibles acuerdos, propondrá formalmente un candidato a la Presidencia del Gobierno.

La Constitución española no obliga al monarca a designar al líder del partido más votado. Su intervención está orientada a identificar una candidatura que pueda conseguir la confianza del Congreso, aunque será exclusivamente la Cámara baja la encargada de aprobar o rechazar la investidura.

Los 176 votos que separan a Feijóo de la Moncloa

Una vez formalizada su candidatura, Feijóo deberá comparecer ante el Congreso de los Diputados para presentar su programa de Gobierno. Allí expondrá las principales medidas que pretende impulsar durante su mandato y responderá a las intervenciones de los representantes de las distintas fuerzas políticas.

Tras el debate se realizará la votación de investidura, que contempla dos posibles instancias:

Primera votación: el candidato necesita conseguir al menos 176 votos afirmativos, correspondientes a la mayoría absoluta de los 350 diputados.

Segunda votación: si no alcanza ese número, podrá someterse a una nueva votación 48 horas después. En esta oportunidad, será suficiente obtener más votos a favor que en contra.

Nuevas candidaturas: si fracasan ambas votaciones, el rey podrá iniciar nuevas consultas y proponer otro candidato.

Repetición de las elecciones: si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato consiga el respaldo necesario, deberán disolverse las Cortes y convocarse nuevos comicios.

En caso de conseguir el respaldo parlamentario, Feijóo será nombrado presidente del Gobierno mediante un real decreto y tomará posesión de su cargo ante Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. Posteriormente, deberá designar a los ministros que integrarán su gabinete y definir la estructura del nuevo Ejecutivo.

¿Cuándo podría asumir Feijóo la Presidencia de España?

A diferencia de Argentina, donde existe una fecha establecida para el recambio presidencial, España no cuenta con un día predeterminado para el traspaso de poder. Los plazos dependen de la constitución del Parlamento, las consultas del rey, las negociaciones entre los partidos y la convocatoria a la sesión de investidura.

En 2023, por ejemplo, transcurrieron casi cuatro meses entre las elecciones generales de julio y la investidura de Pedro Sánchez en noviembre. Durante ese período, el mandatario socialista permaneció al frente de un Gobierno en funciones, mientras se desarrollaban las negociaciones parlamentarias.

Con la constitución de las nuevas Cortes prevista para el 23 de diciembre y las fiestas de fin de año en medio del calendario institucional, distintos medios españoles sitúan el posible cambio de Gobierno en los primeros meses de 2027, aunque todavía no existe una fecha oficial.

Hasta que se concrete la toma de posesión del nuevo Gobierno, Pedro Sánchez continuará al frente del Ejecutivo en funciones, con atribuciones limitadas. La primera fecha confirmada en el camino hacia la Moncloa será el próximo 23 de diciembre, cuando se reúna por primera vez el Parlamento surgido de las elecciones de este domingo.