El papa León XIV evoluciona favorablemente: pasó una buena noche, se levantó y desayunó con normalidad

El papa León XIV atraviesa una recuperación favorable en el Policlínico Gemelli de Roma , donde fue operado el martes de un adenocarcinoma de pulmón . Según informó este jueves la Santa Sede, el pontífice descansó bien durante la noche del miércoles , se levantó de la cama y desayunó con normalidad .

La operación se realizó el martes por la tarde con cirugía videoasistida y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho . El parte médico del miércoles, firmado por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora , habló de una evolución posoperatoria normal . Los análisis de sangre y la radiografía de tórax arrojaron resultados dentro de lo esperable para este tipo de procedimiento.

Ese mismo día, el papa comenzó a caminar y a hacer fisioterapia respiratoria . Por la tarde concelebró misa en una sala habilitada en el décimo piso del hospital, ya que su apartamento y la capilla que suele utilizar en el Gemelli están en obras.

El Vaticano estima que León XIV seguirá hospitalizado cerca de una semana , aunque aclaró que dependerá de su evolución clínica. Además, canceló todas sus actividades oficiales hasta el 20 de octubre .

Hasta ahora, los comunicados no mencionan tratamientos posteriores . Todavía se esperan los estudios moleculares de los tejidos y los ganglios linfáticos extirpados, cuyos resultados podrían definir si necesita terapias adicionales .

El debate sobre el futuro del pontificado

La enfermedad del pontífice reabrió la discusión sobre el rumbo de un papado pensado como una apuesta por la estabilidad de la Iglesia. León XIV fue elegido en 2025, a los 69 años, una edad menor que la de sus antecesores: Francisco asumió a los 76 y Benedicto XVI a los 78, y este último renunció ocho años después por no sentirse en condiciones de continuar.

Su elección se leyó como la de un líder capaz de sostenerse el tiempo necesario para unificar a la Iglesia tras la era de Francisco y ordenar las finanzas vaticanas. Desde el inicio mostró un estilo muy activo, con subidas enérgicas por las escaleras de la Plaza de San Pedro y salidas semanales al campo para jugar al tenis y nadar.

El teólogo Massimo Faggioli, de la Universidad de Villanova, sostuvo ante la agencia AP que el episodio pone en duda las expectativas, tanto emocionales como políticas y financieras, depositadas en este pontificado. Pero también planteó el escenario contrario: según los oncólogos consultados, este tipo de cáncer de pulmón tiene el mejor pronóstico dentro de su categoría, y una recuperación completa podría reforzar la imagen global del papa.

(Con información de Associated Press)