El futuro del pontificado de León XIV, en duda tras su operación por cáncer de pulmón

El estado de salud del papa León XIV y sus próximos compromisos quedaron bajo observación tras la operación por cáncer de pulmón . El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin , sostuvo que el Pontífice podría verse obligado a introducir cambios en su pontificado , dependiendo de cómo evolucione su recuperación y de las recomendaciones de los médicos.

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“Han pasado solo dos días desde que el Papa fue internado en el hospital, no se pueden hacer pronósticos, ahora queda por ver cuándo regresará, en qué estado lo hará y qué dirán los médicos”, expresó Parolin ante periodistas durante un evento en la embajada de Irak, según consignó la agencia ANSA.

A continuación, dejó abierta la posibilidad de modificar el rumbo de la gestión papal: “A partir de todos estos factores, el Papa podría ajustar su pontificado, si es que tal ajuste resultara necesario”.

Uno de los principales interrogantes es si León XIV podrá realizar la gira prevista por Argentina, Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. Aunque el viaje continúa en principio en agenda, Parolin aclaró que su concreción dependerá de la evolución clínica del Pontífice.

“Cuando el Papa fue internado en el hospital, la situación era que el viaje seguiría adelante tal como estaba previsto originalmente. Por tanto, imagino que, si todo va bien, el viaje se llevará a cabo”, explicó el secretario de Estado.

Sin embargo, remarcó que todavía no es posible confirmar que el recorrido se mantenga sin cambios. “Todo dependerá de cómo evolucionen las cosas. Estamos a la espera de que reciba el alta hospitalaria y, en función de lo que digan los médicos sobre si está en condiciones de viajar, dado que se trata de un trayecto largo y exigente”, señaló.

“Debemos esperar”, insistió Parolin, quien tiene 71 años y es una de las figuras centrales de la diplomacia de la Santa Sede.

León XIV podría reaparecer este domingo

Otro de los puntos pendientes es cuándo volverá a mostrarse públicamente el Papa. Parolin señaló que existe la posibilidad de que León XIV recite el Ángelus este domingo desde el hospital Gemelli, donde permanece internado, aunque aclaró que todo dependerá de su recuperación.

“Dependerá, en cierta medida, de cómo evoluciona su recuperación. Si para finales de la semana se siente mejor, supongo que dirigirá el Ángelus desde el Gemelli”, manifestó.

El cardenal reconoció que la situación genera preocupación dentro del Vaticano, aunque aseguró que mantiene la confianza en la información difundida mediante los partes médicos oficiales.

“Sigo preocupado porque lamento profundamente, y en gran medida, lo que ha ocurrido, pero confío en la información que hemos recibido a través de los partes médicos oficiales. Por eso también mantengo la esperanza de que esta situación pueda resolverse lo antes posible”, afirmó.

La reacción de Parolin al anuncio de la enfermedad

El secretario de Estado también volvió a referirse al modo en que León XIV comunicó personalmente que debía someterse a una operación. El Pontífice había anunciado la intervención al finalizar el Ángelus del domingo anterior, una decisión que sorprendió incluso a integrantes de la estructura vaticana.

Parolin calificó de “maravillosa” la forma en que el Papa dio a conocer su situación médica y destacó que el anuncio permitió evitar especulaciones.

“Me alegra muchísimo, de verdad, que lo haya comunicado de tal manera que no haya habido teorías conspirativas, algo que los periodistas siempre buscan”, expresó.

Por ahora, la recuperación de León XIV será determinante para definir tanto sus próximas apariciones públicas como la gira latinoamericana. Desde el Vaticano, la postura es aguardar los resultados de la evolución médica antes de tomar decisiones sobre la agenda del Pontífice y los eventuales ajustes que pudiera requerir su pontificado.