¿Qué pasa con los feriados de noviembre si el Papa no viene a la Argentina?

La incertidumbre alrededor de la visita del papa León XIV a la Argentina generó una pregunta concreta entre trabajadores y quienes ya organizaron viajes para noviembre: si el Pontífice finalmente no llega al país, ¿se mantienen los feriados anunciados por el Gobierno?

Outlet en Reebok, a un click: las ofertas con descuentos de hasta el 70% en zapatillas, ropa y accesorios

Cuánto gana un empleado de McDonald's en Argentina: la escala salarial de octubre 2026, con un piso de más de $1.000.000

La respuesta, al menos por ahora, es sí . Las fechas fueron establecidas formalmente mediante el DNU 1103/2026 , publicado en el Boletín Oficial, y una eventual suspensión o postergación del viaje papal no las dejaría sin efecto de manera automática . Para modificar el calendario, el Poder Ejecutivo tendría que adoptar y publicar una nueva decisión oficial.

El decreto fijó distintas jornadas según el lugar del país. Para San Juan y el resto de las provincias que no tienen una fecha especial , el dato principal es el feriado nacional del lunes 9 de noviembre.

Es decir que, para los trabajadores de San Juan , la única jornada extraordinaria prevista por la visita papal es actualmente el lunes 9 de noviembre .

Sí, mientras el Gobierno no publique una medida que diga lo contrario . El decreto vigente establece expresamente el 9 de noviembre como feriado nacional “con motivo de la visita” de León XIV, pero no incluye una cláusula que lo anule automáticamente si el viaje se suspende.

Por eso, si el Vaticano decidiera postergar o cancelar la visita, sería necesaria una nueva definición del Ejecutivo. El Gobierno podría mantener la fecha, eliminarla o eventualmente trasladarla si el viaje se reprograma, pero ninguna de esas posibilidades ocurre de manera automática.

Hasta que exista una nueva disposición, empleadores y trabajadores deben tomar como válido el calendario actualmente vigente.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar ese día

Mientras el lunes 9 conserve su carácter de feriado nacional, se aplican las reglas laborales correspondientes a ese tipo de jornada. La Ley de Contrato de Trabajo establece que, si una persona presta tareas durante un feriado nacional, debe cobrar la remuneración habitual más otra cantidad igual, es decir, el conocido pago doble por la jornada trabajada.

La situación del 10 y 11 es diferente porque esas fechas tienen alcance territorial limitado y solo afectan a las jurisdicciones establecidas en el decreto.

Qué ocurre si ya se reservaron pasajes u hoteles

La otra preocupación alcanza a quienes aprovecharon el calendario anunciado para organizar una escapada. Si el Gobierno finalmente dejara sin efecto alguno de estos feriados, tener un pasaje o un hotel reservado no otorgaría automáticamente el derecho a ausentarse del trabajo. En ese caso, la persona debería contar con vacaciones aprobadas, una licencia o un acuerdo con su empleador.

En cuanto a las reservas turísticas, una modificación del calendario tampoco garantiza por sí sola la devolución total del dinero. Todo dependerá de las condiciones bajo las cuales se contrataron el alojamiento, los pasajes o las excursiones. Por eso, antes de cancelar, se recomienda consultar las posibilidades de reprogramación, crédito o reintegro previstas por cada empresa.

Además de las fechas relacionadas con la visita papal, noviembre tendrá el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, independiente de cualquier cambio en la agenda de León XIV. El calendario oficial continuará siendo la referencia hasta que el Gobierno publique, en caso de ser necesario, una modificación formal.