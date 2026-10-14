    • 14 de octubre de 2026 - 11:46

    Nuevo parte médico del papa León XIV tras la operación por cáncer de pulmón: comenzó con fisioterapia respiratoria

    El Vaticano informó que los estudios posoperatorios arrojaron resultados normales. El Pontífice recibió fisioterapia respiratoria, retomó su alimentación habitual y continúa internado en el hospital Gemelli de Roma.

    Papa León XIV.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Según detalló la Santa Sede, durante la mañana el Santo Padre fue sometido a un análisis de sangre y una radiografía de tórax, ambos previstos dentro de los controles posteriores a la intervención. Los resultados confirmaron una recuperación normal para el tipo de cirugía realizada, con valores dentro de los parámetros esperados.

    Además, el comunicado precisó que León XIV recibió fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar por la habitación. También retomó su dieta habitual, con desayuno y almuerzo. “Su recuperación transcurre según lo previsto”, señalaron desde el Vaticano.

    Cómo fue la operación del papa León XIV

    El Pontífice fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho afectado por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar. De acuerdo con la información oficial, la intervención se desarrolló sin complicaciones.

    El parte médico anterior había confirmado el diagnóstico mediante un examen histológico realizado durante la cirugía. Los especialistas optaron por una técnica mínimamente invasiva y vídeoasistida para extirpar la zona afectada.

    Después de la intervención, León XIV despertó con normalidad y, tras permanecer un breve período bajo observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del centro sanitario. Según trascendió, incluso pidió la cena luego de la operación.

    Cómo seguirá la recuperación del Pontífice

    Por el momento, el Papa continuará internado para completar la recuperación posoperatoria y someterse a los controles médicos correspondientes. La evolución informada hasta ahora se mantiene dentro de los parámetros previstos por el equipo que lo atiende.

    Antes de la cirugía, León XIV había comunicado que, durante una serie de controles, le habían detectado un nódulo pulmonar en una fase muy temprana y bien localizado.

    Hasta el momento, el Vaticano no informó si el Pontífice deberá realizar un tratamiento adicional tras la extirpación del tumor. La evolución clínica y los resultados de los próximos estudios serán determinantes para establecer los pasos siguientes.

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