El Vaticano confirmó que el papa León XIV pasó una noche "tranquila" tras ser operado del pulmón

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma , un día después de la operación en la que le extirparon un adenocarcinoma del pulmón derecho . La Santa Sede informó este miércoles, a través de su canal de Telegram , que sumará más información a lo largo del día . El breve parte no incluyó nuevos datos clínicos.

La cirugía, realizada el martes, fue la primera hospitalización del pontífice desde que asumió. Ingresó al Gemelli a las 13.07 (hora local) y fue sometido a una cirugía torácica videoasistida a cargo del equipo del profesor Stefano Margaritora , jefe de cirugía torácica del hospital. Los médicos le quitaron el lóbulo inferior del pulmón derecho .

La intervención duró 90 minutos , aunque el Papa estuvo tres horas en el quirófano . El estudio histológico hecho durante la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma , que ya se sospechaba por los exámenes previos. El Vaticano habló de una cirugía “radical”, es decir, orientada a extirpar por completo el tejido afectado, y aseguró que fue exitosa y sin complicaciones .

Al salir del quirófano, León XIV despertó sin dificultades, estuvo un rato en observación y volvió a su habitación de la décima planta . El portavoz vaticano, Matteo Bruni , contó que se mostró lúcido y orientado y que pidió la cena .

En los próximos días los médicos harán estudios posoperatorios del material extirpado, incluidos los ganglios linfáticos . Esos resultados indicarán si la enfermedad se extendió y si hará falta algún tratamiento adicional . Por ahora el Vaticano no mencionó quimioterapia, inmunoterapia ni otras terapias, y tampoco dio plazos para difundir los resultados.

El oncólogo Stephen Liu, de la Universidad de Georgetown, explicó a la agencia Associated Press que el diagnóstico por sí solo no permite determinar el estadio del cáncer. Para eso hay que conocer el tamaño del tumor, la cantidad de focos en el pulmón y si los ganglios están comprometidos. Si hubiera extensión, habría que evaluar opciones como quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas.

Qué dicen los especialistas sobre el pronóstico

El adenocarcinoma es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente. Según la información difundida hasta ahora, en el caso del Papa se trataría de una lesión localizada, un dato favorable de cara a la evaluación posterior.

Juanita Mora, vocera de la American Lung Association, dijo a la agencia AFP que cuando se detecta de forma temprana y se puede operar, el pronóstico es muy bueno, con una supervivencia a cinco años de entre 80 y 98%.

La cirujana torácica española Nuria Novoa, del hospital Puerta de Hierro, coincidió en que la posibilidad de una lesión localizada sugiere una enfermedad detectada a tiempo. Aun así, advirtió que la última palabra la tendrá el patólogo tras analizar el tejido completo. Agregó que perder un lóbulo reduce la capacidad respiratoria a mediano y largo plazo, aunque el resto del pulmón puede compensar parte de esa función con el tiempo.

Se estima que León XIV permanecerá internado alrededor de una semana, mientras se completan los controles y el Vaticano comunica los resultados.