Monseñor Colombo pidió priorizar la recuperación del Papa y crece la cautela por su visita a la Argentina

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo , se refirió este jueves a la esperada visita del papa León XIV a la Argentina y consideró que, pese al deseo de recibirlo en noviembre, la prioridad debe estar puesta en su recuperación luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Roma.

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“ Nos gustaría que venga, pero creemos que lo mejor es que se reponga ”, expresó Colombo desde la capital italiana. El arzobispo de Mendoza explicó que no pudo conversar personalmente con el pontífice, aunque sí mantuvo contacto con religiosos de su orden, quienes le transmitieron una evolución favorable después de la operación.

Según relató, León XIV pudo alimentarse y celebrar misa en la habitación del Policlínico Gemelli, donde permanece internado. El último parte médico difundido por la Santa Sede indicó además que los controles realizados fueron normales y que una radiografía mostró una buena recuperación del pulmón operado .

La gira prevista contempla el paso de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre . En el caso argentino, la agenda se encuentra programada entre el 8 y el 11 de ese mes y, hasta el momento, no existe una comunicación oficial que confirme su suspensión o modificación.

Colombo explicó que la organización continúa trabajando sobre el esquema previsto mientras se espera una definición. También destacó la coordinación que vienen realizando las autoridades nacionales y provinciales en materia de seguridad y logística, luego de las visitas de avanzada destinadas a preparar la llegada del pontífice.

El titular de la CEA consideró que cualquier decisión será adoptada después de evaluar detenidamente su estado de salud. “Van a saber dar el paso correcto por el bien del Papa y por el bien también de la Iglesia y de la humanidad”, señaló.

También pidió evitar definiciones apresuradas y sostuvo que León XIV conoce las realidades de los países incluidos en la gira. Mientras tanto, llamó a los fieles a acompañar su recuperación y remarcó que actualmente la principal preocupación de la Iglesia pasa por el restablecimiento de su salud.

El Vaticano mantiene cautela y pide esperar la evolución

Desde el Vaticano también evitaron confirmar este jueves que la gira sudamericana vaya a desarrollarse según el cronograma original. El secretario de Estado, Pietro Parolin, señaló que todavía es demasiado pronto para determinar si León XIV estará en condiciones físicas de afrontar un viaje internacional de esa magnitud.

“Dependerá de cómo van las cosas”, sostuvo Parolin, quien explicó que primero será necesario esperar el regreso del pontífice del hospital y posteriormente evaluar las indicaciones médicas. El cardenal recordó que la decisión inicial fue mantener el viaje tal como había sido planificado, aunque dejó abierta la posibilidad de introducir cambios.

La gira prevé comenzar en Uruguay el 6 de noviembre, continuar en Argentina entre el 8 y el 11 y finalizar posteriormente en Perú. Por ahora, tanto el Vaticano como la Iglesia argentina mantienen abierta la planificación, mientras los próximos días serán determinantes para conocer la evolución posoperatoria de León XIV.