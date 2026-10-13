El papa León XIV fue operado con éxito de un nódulo pulmonar , según confirmó el Vaticano en un breve comunicado difundido este martes. La Santa Sede informó que la intervención concluyó positivamente, dentro de los tiempos y de la manera previstos, y precisó que el Santo Padre ya se encuentra en su habitación del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma.

El papa León XIV ya fue internado para operarse de un nódulo pulmonar antes de su viaje a Latinoamérica

Rezan por la salud del papa León XIV mientras lo operan de un nódulo pulmonar en Roma

El mensaje oficial, difundido diez minutos antes de las 20 en Italia (las 15 en Argentina), llevó tranquilidad sobre el resultado de la cirugía, aunque no brindó mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre la evolución inmediata del Pontífice. El Vaticano adelantó que habrá nuevas informaciones durante las próximas horas.

“La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información”, informó la Santa Sede “La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información”, informó la Santa Sede

La operación había sido anunciada por el propio León XIV durante el Ángelus del domingo pasado, cuando explicó que debía internarse para tratar un nódulo pulmonar detectado durante un chequeo de rutina . Según la información que había trascendido, la lesión se encontraba en un estado inicial y bien localizado, un dato que había permitido anticipar una intervención de complejidad limitada.

Antes de la cirugía, la Sala de Prensa de la Santa Sede había confirmado que el Papa ingresaría al Hospital Gemelli para someterse a una intervención a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

León XIV, de 71 años, llegó al centro médico por la entrada principal y fue recibido entre aplausos por personas presentes en el lugar y por autoridades de la institución. En las imágenes difundidas de su ingreso, el Pontífice se mostró sonriente antes de comenzar el procedimiento.

El Papa quedó internado en el décimo piso del hospital romano, aunque no en el apartamento que habían utilizado sus antecesores Francisco y Juan Pablo II, ya que ese sector se encuentra en obras de reestructuración, según informaron medios italianos.

Cuándo retomará sus actividades el Papa

Tras la operación, la atención está puesta en la recuperación del Santo Padre y en los próximos partes médicos que pueda difundir el Vaticano. De acuerdo con la información previa a la intervención, el posoperatorio podría extenderse durante siete días.

Por ese motivo, fueron canceladas las audiencias previstas hasta el martes 20 de octubre. La evolución clínica determinará los próximos pasos, mientras se aguardan nuevas precisiones oficiales sobre el estado de salud de León XIV y los plazos para retomar su agenda habitual.