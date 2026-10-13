    • 13 de octubre de 2026 - 15:07

    El papa León XIV fue operado "con éxito" de un nódulo pulmonar

    La Santa Sede confirmó que la intervención quirúrgica concluyó positivamente y dentro de los tiempos previstos. El Pontífice, de 71 años, ya se encuentra en su habitación del hospital Gemelli de Roma.

    El papa León XIV ingresando a la clínica para la operación.

    El papa León XIV ingresando a la clínica para la operación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV fue operado con éxito de un nódulo pulmonar, según confirmó el Vaticano en un breve comunicado difundido este martes. La Santa Sede informó que la intervención concluyó positivamente, dentro de los tiempos y de la manera previstos, y precisó que el Santo Padre ya se encuentra en su habitación del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma.

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    El mensaje oficial, difundido diez minutos antes de las 20 en Italia (las 15 en Argentina), llevó tranquilidad sobre el resultado de la cirugía, aunque no brindó mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre la evolución inmediata del Pontífice. El Vaticano adelantó que habrá nuevas informaciones durante las próximas horas.

    “La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información”, informó la Santa Sede “La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información”, informó la Santa Sede

    Cómo fue la intervención del papa León XIV

    Antes de la cirugía, la Sala de Prensa de la Santa Sede había confirmado que el Papa ingresaría al Hospital Gemelli para someterse a una intervención a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

    León XIV, de 71 años, llegó al centro médico por la entrada principal y fue recibido entre aplausos por personas presentes en el lugar y por autoridades de la institución. En las imágenes difundidas de su ingreso, el Pontífice se mostró sonriente antes de comenzar el procedimiento.

    El Papa quedó internado en el décimo piso del hospital romano, aunque no en el apartamento que habían utilizado sus antecesores Francisco y Juan Pablo II, ya que ese sector se encuentra en obras de reestructuración, según informaron medios italianos.

    Cuándo retomará sus actividades el Papa

    Tras la operación, la atención está puesta en la recuperación del Santo Padre y en los próximos partes médicos que pueda difundir el Vaticano. De acuerdo con la información previa a la intervención, el posoperatorio podría extenderse durante siete días.

    Por ese motivo, fueron canceladas las audiencias previstas hasta el martes 20 de octubre. La evolución clínica determinará los próximos pasos, mientras se aguardan nuevas precisiones oficiales sobre el estado de salud de León XIV y los plazos para retomar su agenda habitual.

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