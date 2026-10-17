Día de la Lealtad: el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón y llamó a "luchar"

El Partido Justicialista difundió un comunicado por el 17 de octubre en el que vinculó la situación de la ex presidenta con la proscripción del peronismo y pidió movilización política.

El Partido Justicialista difundió un comunicado por el 17 de octubre.

El Partido Justicialista comparó hoy la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a su militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para lograr su libertad.

En un comunicado por el Día de la Lealtad, el PJ recordó el 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, y sostuvo que “ese día nació el peronismo”.

El texto partidario afirmó que “hoy la historia vuelve a interpelarnos” y planteó que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra “detenida en San José 1111”, con un régimen de visitas restringido.

Además, el PJ cuestionó la condena contra la ex mandataria, a la que definió como “sin pruebas”, y sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es “el verdadero objetivo de la persecución”.

“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, señaló el comunicado, que acusó al poder de buscar impedir que el pueblo vuelva a elegir “a la dirigente política más importante de la oposición”.