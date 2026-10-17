    • 17 de octubre de 2026 - 10:32

    Día de la Lealtad: el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón y llamó a "luchar"

    El Partido Justicialista difundió un comunicado por el 17 de octubre en el que vinculó la situación de la ex presidenta con la proscripción del peronismo y pidió movilización política.

    El Partido Justicialista difundió un comunicado por el 17 de octubre.

    El Partido Justicialista difundió un comunicado por el 17 de octubre.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El Partido Justicialista comparó hoy la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a su militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para lograr su libertad.

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    En un comunicado por el Día de la Lealtad, el PJ recordó el 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, y sostuvo que “ese día nació el peronismo”.

    El texto partidario afirmó que “hoy la historia vuelve a interpelarnos” y planteó que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra “detenida en San José 1111”, con un régimen de visitas restringido.

    Además, el PJ cuestionó la condena contra la ex mandataria, a la que definió como “sin pruebas”, y sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es “el verdadero objetivo de la persecución”.

    “No se trata de justicia: se trata de proscripción”, señaló el comunicado, que acusó al poder de buscar impedir que el pueblo vuelva a elegir “a la dirigente política más importante de la oposición”.

    En ese marco, el Partido Justicialista llamó a su militancia, sus organizaciones, los trabajadores y “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para reclamar la libertad de Cristina Kirchner y el fin de su proscripción.

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