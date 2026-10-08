La CGT vuelve a movilizarse contra las medidas económicas del Gobierno

La central obrera marchará este jueves hacia la Secretaría de Industria bajo el lema “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. Pablo Moyano confirmó su presencia.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse este jueves en el centro porteño para reclamar por la situación de la industria y el empleo y cuestionar las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. La protesta tendrá como destino la Secretaría de Industria y se enmarca en el plan de lucha que la central sindical decidió profundizar durante octubre.

La concentración se realizará sobre Diagonal Sur y tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. La CGT puso el foco en las dificultades que atraviesan la industria, la construcción y el comercio, sectores que, según la central, están sufriendo el impacto de la actual situación económica.

El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, vinculó la movilización con la pérdida de puestos de trabajo y cuestionó las políticas del Gobierno. En ese sentido, afirmó que el cierre de empresas está dejando a trabajadores sin empleo.

Según datos difundidos por Claudia Neira, presidenta del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña, desde noviembre de 2023 cerraron 3.117 empresas en la Ciudad de Buenos Aires y se perdieron 104.090 empleos registrados.

Pablo Moyano confirmó su participación Uno de los dirigentes que estará presente será Pablo Moyano, quien además volvió a reclamar una mayor presencia de la CGT y del peronismo en las calles. El dirigente también confirmó que participará de la movilización universitaria prevista para el 15 de octubre.