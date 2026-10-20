Claudia Sarmiento hizo historia, es la primera mujer sanjuanina en integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación

Claudia Sarmiento logró un lugar en el Consejo de la Magistratura de la Nación y marcó un hito para la abogacía sanjuanina: será la primera representante mujer de la provincia en ocupar una silla en el organismo nacional por el estamento de los abogados. El representante anterior fue el senador kirchnerista Ruperto Godoy.

¿Qué se juega en las elecciones de la Magistratura de la Nación en San Juan? La pelea por los jueces, la avanzada libertaria y las chances de los sanjuaninos

San Juan acompañó al oficialismo en las elecciones de la Magistratura de la Nación: el voto a voto

La llegada de Sarmiento al cuerpo se confirmó tras las elecciones realizadas este martes 20 de octubre en todo el país, en las que los profesionales con matrícula federal eligieron a sus representantes para el período 2026-2030.

La abogada y escribana sanjuanina integró la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri. Sarmiento ocupaba el segundo lugar titular de la nómina y había llegado a la elección con el respaldo de sectores del radicalismo y del PRO, además del acompañamiento del oficialismo provincial.

El ingreso al Consejo representa un hecho inédito para una matriculada de San Juan y le dará presencia directa a la provincia en un organismo clave del Poder Judicial de la Nación.

Entre sus funciones centrales están intervenir en los concursos para cubrir cargos de jueces nacionales y federales, ejercer atribuciones disciplinarias y de acusación sobre magistrados y administrar recursos del Poder Judicial.

El escrutinio provisorio nacional difundido durante la noche mostró una elección competitiva entre las cuatro listas. Según la actualización de las 21, con 147 de las 166 mesas escrutadas, la Lista 3 reunió 9.918 votos, equivalentes al 34,2% de los sufragios afirmativos.

Detrás quedaron Abogacía Unida y Dignidad Profesional, con 8.591 votos y el 29,7%; Abogacía Federal, con 8.243 votos y el 28,5%; y Abogacía por la Libertad, con 2.212 votos y el 7,6%.

La distribución definitiva de los cargos debe leerse a partir de las reglas de asignación de bancas y de los requisitos de integración del organismo, que contemplan la representación de mujeres, profesionales del interior y de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la campaña, la candidata defendió la necesidad de fortalecer la participación de la abogacía en el funcionamiento del organismo y de revisar los mecanismos de selección de magistrados.

En la presentación que realizó en San Juan junto a Biglieri, sostuvo que la representación profesional debía apoyarse en la experiencia de quienes ejercen la abogacía y en el trabajo de los colegios profesionales.

La propuesta de la Lista 3 apuntó a reducir la discrecionalidad en los concursos judiciales, dar mayor peso al examen y al orden de mérito y revisar la incidencia de las entrevistas personales, sin eliminarlas por completo.

San Juan votó por la lista de Sarmiento

En el plano local, el resultado fue claro. Los abogados sanjuaninos con matrícula federal acompañaron a la Lista 3, que se impuso en las dos mesas habilitadas en la sede del Foro de Abogados, en Jujuy 51.

La nómina encabezada por Biglieri sumó 362 votos, contra 209 de la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que llevaba al sanjuanino Marcelo Álvarez como cuarto suplente. Más atrás quedaron la Lista 2, vinculada a La Libertad Avanza, con 29 sufragios, y la Lista 1, Abogacía Federal, con 28.

La diferencia de 153 votos entre las dos listas más votadas marcó el respaldo local al espacio de Sarmiento. La jornada había mostrado movimiento de votantes y movilización de los sectores políticos que acompañaban a los candidatos.

En San Juan estaban habilitados para votar 1.849 abogados con matrícula federal. La elección se desarrolló entre las 9 y las 18, en dos mesas instaladas en el Foro de Abogados.