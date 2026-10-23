Tras siete meses de caída, la venta de combustibles volvió a crecer en septiembre

Luego de siete meses consecutivos en terreno negativo, la comercialización de combustibles en Argentina mostró signos de recuperación. Durante septiembre, la venta en surtidores registró una suba del 1,96% interanual, en un contexto global atravesado por la volatilidad y la escalada internacional del precio del petróleo.

CAPRIMSA y CAME debaten el balance del año minero, con perspectivas para el futuro

Ranking de combustibles en Latinoamérica: en qué puesto quedó la Argentina en gasoil y en nafta

De acuerdo con un informe del sector elaborado por la plataforma Surtidores, en el noveno mes del año se despacharon 1.403.856 metros cúbicos (m³) de combustible en todo el país, superando los 1.376.837 m³ registrados en el mismo período de 2025.

Al analizar la variación mensual contra agosto, el desempeño también resultó positivo con un incremento del 4,42%, un dato significativo considerando que septiembre contó con un día menos de actividad. Con este repunte se frena parcialmente la retracción acumulada en lo que va del año, que hasta agosto promediaba una caída cercana al 2,4% a nivel nacional.

El motor principal de la recuperación fue el segmento del gasoil, traccionado por la actividad productiva y el transporte de cargas:

Gasoil G3 (Premium): Tuvo el mayor crecimiento interanual con una suba del 6,61% (248.068 m³).

Gasoil G2 (Común): Creció un 6,08% respecto al año pasado, alcanzando los 378.053 m³.

Nafta Premium: Experimentó una leve recuperación del 1,27% con un total de 207.047 m³.

Nafta Súper: Fue el único producto que se mantuvo en rojo, con un retroceso del 2,17% interanual (570.688 m³), reflejando los cambios de hábito en los consumidores ante el impacto del precio en el bolsillo.

Mapeo provincial: cómo se comportó el consumo en el país

En el desglose geográfico, 14 de las 24 jurisdicciones del país cerraron septiembre con números positivos en la comparación interanual.

Entre las provincias con mayor crecimiento en sus ventas se destacaron La Pampa (+14,04%), Entre Ríos (+7,14%) y Santa Fe (+7,06%). En el extremo opuesto, los mayores retrocesos se concentraron en el sur y norte argentino: Santa Cruz (-8,97%), Catamarca (-5,63%) y Chubut (-5,58%).

En cuanto al volumen neto de comercialización, el podio nacional estuvo encabezado por la provincia de Buenos Aires (496.193 m³), seguida por Córdoba (150.253 m³) y Santa Fe (117.879 m³).

Datos de la provincia

En el mapa local, San Juan acompañó la tendencia de recuperación nacional con un alza del 0,90% en sus ventas durante septiembre. En la provincia se despacharon 18.539 metros cúbicos ($m^3$) de combustible, superando los 18.373 $m^3$ registrados en el mismo mes del año pasado. Al comparar el desempeño dentro de la región de Cuyo, la provincia se ubicó por encima de Mendoza, que sufrió una caída del 2,19%, pero por debajo de San Luis, donde el consumo aumentó un 2,51% interanual.

Liderazgo de YPF y el desempeño de las petroleras

En el ranking de empresas, la petrolera de bandera YPF ratificó su hegemonía en el mercado nacional al concentrar más de la mitad del volumen total vendido. La compañía estatal comercializó 778.795 m³, lo que representó una suba del 2,91% frente al mismo mes del año anterior.

El podio de despachos se completó con Shell (309.463 m³), Axion (170.614 m³) y Puma (78.366 m³). Por su parte, la firma Refinor protagonizó el salto más alto en términos porcentuales, con un incremento exponencial del 31,63% interanual, alcanzando un volumen total de 15.482 m³