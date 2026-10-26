Cómo saber si las cubiertas de tu auto están vencidas usando una moneda

El desgaste de la banda de rodamiento y la fecha de fabricación de los neumáticos son factores clave para evitar reventones.

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, por lo que su estado determina la tracción, la capacidad de frenado y la estabilidad en curvas. Muchas personas revisan la presión de aire con frecuencia, pero olvidan controlar el desgaste del dibujo o la fecha de caducidad del caucho. Usar una simple moneda permite comprobar en 5 segundos si tus cubiertas conservan la profundidad legal para circular con seguridad.

La prueba de la moneda para medir el dibujo La profundidad legal mínima del dibujo de un neumático en Argentina es de 1,6 milímetros. Por debajo de ese límite, el neumático pierde la capacidad de evacuar agua en días de lluvia, provocando el peligroso efecto de hidroplaneo (aquaplaning).

Cómo hacer la prueba: insertá una moneda de 1 peso argentino (o similar) de borde plateado/dorado en las ranuras principales de la rueda. Si podés ver el borde exterior de la moneda por completo, la cubierta está gastada y debe ser reemplazada urgentemente. El dato de la fecha de fabricación (Código DOT) Aunque una cubierta tenga dibujo profundo porque el auto recorre pocos kilómetros, el caucho se envejece y endurece con el tiempo. Buscá en el lateral del neumático el código DOT de cuatro dígitos: los dos primeros indican la semana y los dos últimos el año de fabricación (por ejemplo, 1221 significa semana 12 del año 2021).