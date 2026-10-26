Por qué recomiendan llevar un par de medias viejas en la guantera del auto

Los conductores con experiencia suelen guardar en la guantera o en el baúl del vehículo ciertos elementos sencillos que pueden sacarlos de un apuro en la calle. Dentro de esta lista de emergencias, llevar un par de medias de algodón gruesas o de toalla es un truco casero muy valorado por su versatilidad. Este accesorio económico resuelve desde el empañamiento de vidrios hasta la congelación de los limpiaparabrisas.