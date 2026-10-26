    • 26 de octubre de 2026 - 14:36

    Por qué recomiendan llevar un par de medias viejas en la guantera del auto

    Un objeto textil cotidiano se convierte en la solución rápida para limpiar cristales con vaho y proteger las escobillas del sol.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los conductores con experiencia suelen guardar en la guantera o en el baúl del vehículo ciertos elementos sencillos que pueden sacarlos de un apuro en la calle. Dentro de esta lista de emergencias, llevar un par de medias de algodón gruesas o de toalla es un truco casero muy valorado por su versatilidad. Este accesorio económico resuelve desde el empañamiento de vidrios hasta la congelación de los limpiaparabrisas.

    Leé además

    el truco de la arcilla limpiadora que quita la savia y las manchas de la pintura

    El truco de la arcilla limpiadora que quita la savia y las manchas de la pintura

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el boton de recirculacion de aire del auto: cuando apretarlo y cuando apagarlo

    El botón de recirculación de aire del auto: cuándo apretarlo y cuándo apagarlo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un desempañador casero de acción inmediata

    Durante las mañanas frías o los días de lluvia intensa, el interior del parabrisas tiende a cubrirse de una película de grasa y vaho. Limpiarlo con la mano desnuda deja marcas de grasa que arruinan la visibilidad nocturna. Colocar la mano dentro de una media de algodón limpia permite frotar el cristal y absorber la humedad de inmediato sin dejar vetas ni pelusas sobre el vidrio.

    Múltiples aplicaciones del truco de la media

    • Protección de escobillas: en días de heladas extremas o calor abrasador, podés enfundar las escobillas limpiaparabrisas dentro de las medias al dejar el auto estacionado al aire libre para evitar que la goma se pegue o se reseque.

    • Filtro antiumedad permanente: si rellenás una media vieja con arena de sílice para gatos y la atás debajo del asiento, absorberá la humedad ambiente del habitáculo de forma continua.

    • Limpieza de faros y llantas: sirviendo como manopla, es ideal para repasar esquinas difíciles sin lastimarte los dedos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    por que recomiendan no lavar nunca el motor del auto con agua a presion

    Por qué recomiendan no lavar nunca el motor del auto con agua a presión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    dia de los muertos 2026: fechas, que significa cada dia y como armar un altar para recordar a los tuyos

    Día de los Muertos 2026: fechas, qué significa cada día y cómo armar un altar para recordar a los tuyos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    se burlaban de el por limpiar un rio lleno de basura en india, pero se hizo viral y lo convoco una ong europea

    Se burlaban de él por limpiar un río lleno de basura en India, pero se hizo viral y lo convocó una ONG europea

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que es la respiracion diafragmatica y como calma la ansiedad en 3 minutos

    Qué es la "respiración diafragmática" y cómo calma la ansiedad en 3 minutos

    Por Redacción Diario de Cuyo