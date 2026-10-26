    • 26 de octubre de 2026 - 16:32

    Por qué chirrían los frenos del auto y cómo saber si tenés que cambiar las pastillas

    Un chillido agudo al pisar el pedal no siempre significa un peligro inminente, pero exige prestar atención a las señales del desgaste.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Escuchar un chillido agudo y metálico cada vez que pisás el pedal de freno genera inquietud en cualquier conductor. Los frenos son el elemento de seguridad activa más crítico del vehículo y cualquier anomalía sonora debe ser evaluada. Sin embargo, no todos los ruidos indican que el sistema esté arruinado; existen diferentes causas detrás del chirrido de frenos y formas sencillas de diagnosticar si es momento de pasar por el taller.

    Leé además

    el truco del pincel y la espuma para dejar los tapizados del auto como nuevos

    El truco del pincel y la espuma para dejar los tapizados del auto como nuevos
    por que recomiendan llevar un par de medias viejas en la guantera del auto

    Por qué recomiendan llevar un par de medias viejas en la guantera del auto

    Razones principales del ruido molesto al frenar

    • Indicador de desgaste metálico: la mayoría de las pastillas de freno incluyen una pequeña chapita metálica diseñada para rozar contra el disco cuando el material de fricción llega a su fin, generando un chillido continuo de aviso.

    • Cristalización de las pastillas: las frenadas bruscas e intensas recalientan el material de las pastillas, endureciendo su superficie. Al rozar con el disco, generan chillidos aunque aún tengan espesor útil.

    • Humedad o suciedad acumulada: el polvo del camino o la condensación matutina pueden provocar un chirrido temporal que desaparece tras dos o tres frenadas suaves.

    Cómo inspeccionar el estado de las pastillas

    Mirando a través de los rayos de las ruedas (o desmontando la rueda si es necesario), podés observar el espesor del material de fricción adjunto a la placa metálica. Si el grosor del bloque de la pastilla es inferior a 3 o 4 milímetros, deben reemplazarse de inmediato.

    Continuar circulando con pastillas gastadas rayará los discos de freno de forma irreversible, multiplicando el costo de la reparación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el boton de recirculacion de aire del auto: cuando apretarlo y cuando apagarlo

    El botón de recirculación de aire del auto: cuándo apretarlo y cuándo apagarlo

    por que recomiendan no lavar nunca el motor del auto con agua a presion

    Por qué recomiendan no lavar nunca el motor del auto con agua a presión

    violentisimo choque a metros del partidor san emiliano: un auto termino incrustado contra un arbol

    Violentísimo choque a metros del Partidor San Emiliano: un auto terminó incrustado contra un árbol

    el boton secreto de google maps para saber donde estacionaste el auto

    El botón secreto de Google Maps para saber dónde estacionaste el auto