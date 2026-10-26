Por qué chirrían los frenos del auto y cómo saber si tenés que cambiar las pastillas

Un chillido agudo al pisar el pedal no siempre significa un peligro inminente, pero exige prestar atención a las señales del desgaste.

Escuchar un chillido agudo y metálico cada vez que pisás el pedal de freno genera inquietud en cualquier conductor. Los frenos son el elemento de seguridad activa más crítico del vehículo y cualquier anomalía sonora debe ser evaluada. Sin embargo, no todos los ruidos indican que el sistema esté arruinado; existen diferentes causas detrás del chirrido de frenos y formas sencillas de diagnosticar si es momento de pasar por el taller.

Razones principales del ruido molesto al frenar Indicador de desgaste metálico: la mayoría de las pastillas de freno incluyen una pequeña chapita metálica diseñada para rozar contra el disco cuando el material de fricción llega a su fin , generando un chillido continuo de aviso.

Cristalización de las pastillas: las frenadas bruscas e intensas recalientan el material de las pastillas, endureciendo su superficie. Al rozar con el disco, generan chillidos aunque aún tengan espesor útil.

Humedad o suciedad acumulada: el polvo del camino o la condensación matutina pueden provocar un chirrido temporal que desaparece tras dos o tres frenadas suaves. Cómo inspeccionar el estado de las pastillas Mirando a través de los rayos de las ruedas (o desmontando la rueda si es necesario), podés observar el espesor del material de fricción adjunto a la placa metálica. Si el grosor del bloque de la pastilla es inferior a 3 o 4 milímetros, deben reemplazarse de inmediato.