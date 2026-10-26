Los 5 hábitos al manejar que te hacen gastar un 20% más de nafta sin darte cuenta

El precio de los combustibles obliga a los conductores a buscar alternativas para optimizar el rinde de cada litro cargado en la estación de servicio. Si bien la mecánica del auto influye, el factor más determinante en el consumo es el estilo de conducción de quien maneja. Pequeños vicios al volante generan un gasto excesivo de nafta o gasoil que se refleja a fin de mes en el bolsillo.