    • 19 de octubre de 2026 - 07:31

    Ranking de combustibles en Latinoamérica: en qué puesto quedó la Argentina en gasoil y en nafta

    Con una suba de casi 8% en dólares en un mes, el diésel argentino superó a Uruguay y Paraguay. En nafta, en cambio, el país se ubica cuarto, con US$1,46 por litro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Argentina pasó a liderar el ranking regional de precios del gasoil en octubre, según un relevamiento de la consultora Economía y Energía (EyE) basado en datos de Global Petrol Prices. El litro cuesta US$1,63, por encima de Uruguay (US$1,56) y Paraguay (US$1,54).

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    En septiembre, el país ocupaba el segundo puesto, con US$1,51 por litro. El salto mensual fue de US$0,12, un 7,95% en dólares. Si se mira desde principios de enero, cuando el diésel costaba US$1,20, el aumento acumulado es de US$0,43, es decir, 35,83%.

    Petróleo en alza y aumentos en los surtidores

    A fines de septiembre, las petroleras aplicaron subas de entre 1 y 5% en promedio sobre los combustibles, después de que el Brent, referencia para el mercado local, se estabilizara por encima de los US$100 el barril. La escalada del crudo y del gas responde al conflicto en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero y llevó las cotizaciones internacionales a máximos de los últimos cuatro años.

    Frente a este escenario, YPF implementó un buffer de precios, un esquema de compensación para amortiguar los movimientos del petróleo y evitar que toda la volatilidad internacional llegue de inmediato a los surtidores. Varios países de la región tomaron medidas similares, algunas de ellas prorrogadas ante la persistencia de los valores altos.

    El ranking regional del gasoil (por litro)

    • Argentina: US$1,63
    • Uruguay: US$1,56
    • Paraguay: US$1,54
    • México: US$1,46
    • Chile: US$1,46
    • Brasil: US$1,35

    Los valores pueden variar según el tipo de cambio y los movimientos de precios de cada país.

    La nafta, en otro lugar del podio

    A diferencia del gasoil, la nafta súper argentina se ubica en el cuarto puesto regional, con US$1,46 por litro, por debajo de Uruguay (US$2,25), México (US$1,55) y Chile (US$1,51). Detrás quedan Paraguay (US$1,31) y Brasil (US$1,26). El litro en Argentina es hasta 35% más barato que en Uruguay.

    El encarecimiento coincide con una caída en la demanda. El consumo de combustibles cedió 2,19% interanual y, tras una mejora en enero, el sector acumula siete meses consecutivos de retroceso. Las ventas de gasoil bajaron 3,02% frente a agosto de 2025 y 1,27% respecto de julio.

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