    • 12 de octubre de 2026 - 17:59

    Ranking de presidentes de Latinoamérica: quiénes lideran la tabla y en qué puesto quedó Javier Milei

    El relevamiento mensual de la consultora CB Global Data midió la aprobación de 18 presidentes de América Latina en octubre.

    Template-Nota-web-2025-12-08T222011.858-1
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei alcanzó un 36,1% de aprobación y un 59% de desaprobación durante este mes de octubre, según el último informe presentado por la consultora internacional CB Global Data, que evalúa de forma mensual la imagen pública de 18 mandatarios en América Latina.

    Leé además

    escandalo en chubut: imputan a la hermana de un diputado del pj por casi 600 estafas con viviendas sociales

    Escándalo en Chubut: imputan a la hermana de un diputado del PJ por casi 600 estafas con viviendas sociales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    piden la detencion de luis caputo y santiago bausili por maniobras con el oro del banco central

    Piden la detención de Luis Caputo y Santiago Bausili por maniobras con el oro del Banco Central

    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pesar de mantener un diferencial negativo de 22,9 puntos porcentuales entre las opiniones favorables y desfavorables, el relevamiento mostró una leve recuperación del 0,6% respecto a la medición de septiembre, cuando la valoración positiva del jefe de Estado se ubicó en un 35,5%. En tanto, un 4,9% de los encuestados no expresó opinión.

    Cómo se ubica Milei en el ranking latinoamericano

    El estudio expuso marcadas diferencias en el nivel de respaldo ciudadano que cosechan los distintos jefes de Estado de la región:

    Los de mayor aprobación: La nómina está encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (69,3% de apoyo frente a un 27,6% de rechazo), y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele (68,3% de imagen positiva y 27,9% negativa). En tercer lugar se posiciona Luis Abinader (República Dominicana), con un 51,9% de valoración favorable.

    El pelotón con saldo negativo: En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva registró un 45,3% de aprobación y un 50,5% de desaprobación. Lo siguen el presidente chileno José Antonio Kast (38,8% positiva y 56,8% negativa), Javier Milei (36,1%), el uruguayo Yamandú Orsi (35,2% de aprobación y 62,1% de desaprobación) y el guatemalteco Bernardo Arévalo (31% de apoyo).

    Las principales variaciones del mes

    En cuanto a las oscilaciones mensuales en el mapa político del continente, el relevamiento de octubre destacó dos movimientos significativos:

    Mayor ascenso: El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, experimentó una suba de 4,4 puntos porcentuales en su aprobación respecto al mes previo, alcanzando un 36,5% de imagen positiva y un 58,9% de desaprobación.

    Mayor caída: En contraposición, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, sufrió un importante retroceso de 6,1 puntos porcentuales, ubicándose en un 46,3% de aprobación frente a un 50,8% de rechazo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    fin de semana largo: viajo un 3,5% mas de turistas pero cayo el gasto total por estadias mas cortas

    Fin de semana largo: viajó un 3,5% más de turistas pero cayó el gasto total por estadías más cortas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    luis caputo viaja a tailandia para negociar con el fmi y destrabar us$ 860 millones

    Luis Caputo viaja a Tailandia para negociar con el FMI y destrabar US$ 860 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    paro de 96 horas en pami: medicos de cabecera y odontologos suspenden la atencion de rutina

    Paro de 96 horas en PAMI: médicos de cabecera y odontólogos suspenden la atención de rutina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    decretaron la quiebra de una historica fabrica de pallets y rematan sus bienes: cerro y dejo 130 despedidos

    Decretaron la quiebra de una histórica fábrica de pallets y rematan sus bienes: cerró y dejó 130 despedidos

    Por Redacción Diario de Cuyo