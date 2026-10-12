Ranking de presidentes de Latinoamérica: quiénes lideran la tabla y en qué puesto quedó Javier Milei

El presidente Javier Milei alcanzó un 36,1% de aprobación y un 59% de desaprobación durante este mes de octubre, según el último informe presentado por la consultora internacional CB Global Data, que evalúa de forma mensual la imagen pública de 18 mandatarios en América Latina.

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A pesar de mantener un diferencial negativo de 22,9 puntos porcentuales entre las opiniones favorables y desfavorables, el relevamiento mostró una leve recuperación del 0,6% respecto a la medición de septiembre, cuando la valoración positiva del jefe de Estado se ubicó en un 35,5%. En tanto, un 4,9% de los encuestados no expresó opinión.

El estudio expuso marcadas diferencias en el nivel de respaldo ciudadano que cosechan los distintos jefes de Estado de la región:

Los de mayor aprobación: La nómina está encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (69,3% de apoyo frente a un 27,6% de rechazo), y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele (68,3% de imagen positiva y 27,9% negativa). En tercer lugar se posiciona Luis Abinader (República Dominicana), con un 51,9% de valoración favorable.

El pelotón con saldo negativo: En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva registró un 45,3% de aprobación y un 50,5% de desaprobación. Lo siguen el presidente chileno José Antonio Kast (38,8% positiva y 56,8% negativa), Javier Milei (36,1%), el uruguayo Yamandú Orsi (35,2% de aprobación y 62,1% de desaprobación) y el guatemalteco Bernardo Arévalo (31% de apoyo).

Las principales variaciones del mes

En cuanto a las oscilaciones mensuales en el mapa político del continente, el relevamiento de octubre destacó dos movimientos significativos:

Mayor ascenso: El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, experimentó una suba de 4,4 puntos porcentuales en su aprobación respecto al mes previo, alcanzando un 36,5% de imagen positiva y un 58,9% de desaprobación.

Mayor caída: En contraposición, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, sufrió un importante retroceso de 6,1 puntos porcentuales, ubicándose en un 46,3% de aprobación frente a un 50,8% de rechazo.