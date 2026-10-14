Inflación: Argentina registró un 1,9% en septiembre y se ubicó segunda en el ranking regional

Aunque la inflación en la Argentina se mantuvo por debajo del 2% mensual en septiembre marcando el segundo nivel más bajo en lo que va del año, el contraste con la región expone la amplia brecha en la dinámica de precios frente al resto de Latinoamérica.

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Inflación de septiembre: la lista de los productos que más subieron en el mes

Con un incremento del 1,90% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, Argentina se posicionó como el segundo país con mayor inflación mensual de la región, según datos oficiales. Únicamente fue superada por el registro de Venezuela , que anotó un 8,40% .

El dato argentino se ubicó por encima del 1,7% registrado en agosto (la menor variación en 14 meses). Por su parte, Guatemala completó el podio regional con un 1,18%. Junto con Argentina y Venezuela, fueron las únicas tres economías sobre un total de 15 relevadas que superaron el piso del 1% mensual.

(Quedaron fuera del relevamiento Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá por no contar con datos oficiales publicados).

Al analizar la perspectiva en lo que va del año, las diferencias con los países de la región se profundizan. En los primeros nueve meses del año, la inflación acumulada en Argentina alcanzó el 23,60% , marcando el segundo índice más alto de América Latina, solo por detrás del 225,30% de Venezuela .

En la comparación directa con las economías limítrofes, la cifra acumulada por la Argentina casi sextuplica a la del resto:

Bolivia: 3,88%

Brasil: 3,95%

Chile: 4,00%

Uruguay: 4,21%

Paraguay: 1,90%

De este modo, la inflación argentina de septiembre resultó ser 19 veces superior a la paraguaya.

El panorama interanual: 12 meses de precios en alza

En el acumulado de los últimos doce meses, el IPC en Argentina se situó en el 33,40% interanual.

Entre los países vecinos, Bolivia registró la mayor inflación interanual con un 5,70%, seguida por Uruguay (4,68%), Brasil (4,58%) y Chile (4,10%). Paraguay se consolidó como el más estable del grupo con apenas un 1,70% interanual.

Fuera de la región inmediata, Colombia (6,29% interanual) y Honduras (6,28%) se ubicaron como las economías con mayor presión inflacionaria detrás de Argentina. En el extremo superior, Venezuela se mantiene en una escala aparte, con un acumulado interanual del 465,60%.