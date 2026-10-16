Por qué es obligatorio mantener actualizados los datos de contacto en Mi ANSES

Muchos beneficiarios de asignaciones, jubilaciones o pensiones de ANSES descubren con sorpresa que la liquidación de sus haberes se detuvo o que un trámite quedó paralizado sin motivo evidente. En la gran mayoría de los casos, la causa no es un cambio en la normativa, sino inconsistencias en la información personal registrada en la base de datos del organismo previsional.
La importancia de la Ficha Personal y Familiar en la seguridad social de ANSES
El sistema de ANSES cruza datos en tiempo real para verificar la vulnerabilidad, el vínculo familiar y la residencia de los titulares. Mantener al día la dirección de domicilio, la cuenta de correo electrónico y el número de teléfono celular es el requisito fundamental para validar la identidad digital. Si el organismo necesita enviar un requerimiento o confirmar un trámite automático y el contacto rebota, el expediente se detiene para evitar fraudes.
Cómo revisar y corregir tus datos personales desde el celular
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Ingresar a la plataforma: accedé a la aplicación móvil o sitio web con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Sección Información Personal: seleccioná el apartado de datos de contacto y relaciones familiares.
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Modificación instantánea: editá el correo electrónico o número telefónico si cambiaste de línea.
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Carga de documentación: si el cambio es de domicilio o vínculo familiar (matrimonio, divorcio o nacimiento), deberás adjuntar la partida o certificado correspondiente.
Realizar este control una vez al año garantiza que no haya interrupciones en el cobro de haberes y que las notificaciones oficiales lleguen de manera oportuna.