Por qué es obligatorio mantener actualizados los datos de contacto en Mi ANSES

Un número de teléfono o correo electrónico desactualizado puede derivar en la suspensión de cobros o el rechazo de trámites automáticos.

Muchos beneficiarios de asignaciones, jubilaciones o pensiones de ANSES descubren con sorpresa que la liquidación de sus haberes se detuvo o que un trámite quedó paralizado sin motivo evidente. En la gran mayoría de los casos, la causa no es un cambio en la normativa, sino inconsistencias en la información personal registrada en la base de datos del organismo previsional.

La importancia de la Ficha Personal y Familiar en la seguridad social de ANSES El sistema de ANSES cruza datos en tiempo real para verificar la vulnerabilidad, el vínculo familiar y la residencia de los titulares. Mantener al día la dirección de domicilio, la cuenta de correo electrónico y el número de teléfono celular es el requisito fundamental para validar la identidad digital. Si el organismo necesita enviar un requerimiento o confirmar un trámite automático y el contacto rebota, el expediente se detiene para evitar fraudes.