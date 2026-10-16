ANSES: por qué es crucial presentar la Libreta de la AUH todos los años

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES es una de las herramientas de protección social de mayor alcance en el país. Sin embargo, su cobro total está supeditado al cumplimiento de compromisos básicos en materia de salud y educación para los menores beneficiarios. La presentación anual de la Libreta de la AUH es la condición indispensable para certificar estos controles y acceder al saldo acumulado durante todo el ciclo lectivo.
Qué abarca la Libreta de la AUH y qué porcentaje se cobra
Mes a mes, la ANSES liquida el 80% del valor total de la asignación. El 20% restante se acumula mensualmente en una cuenta a favor del titular. Para cobrar ese fondo acumulado y mantener el beneficio activo al año siguiente, el titular debe presentar el formulario completo que certifica tres pilares: asistencia regular a la escuela, esquema de vacunación al día y controles médicos periódicos.
Pasos para completar y cargar la libreta sin intermediarios
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Descargar el Formulario: obtené el formulario único de Libreta (PS 1.47) a través del portal de Mi ANSES.
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Hacerlo firmar por las autoridades: llevá el formulario a la escuela para certificar la asistencia y al centro de salud para certificar vacunas y controles de peso y talla.
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Fotografiar el documento: una vez firmado y sellado, tomá una foto clara y legible del formulario completo.
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Subir la imagen a la app: ingresá a Mi ANSES con tu clave, seleccioná la opción "Subir Libreta" y cargá la imagen para finalizar el trámite.
Si la Libreta no se presenta dentro del plazo establecido, el beneficiario pierde el cobro del 20% acumulado y corre el riesgo de que la asignación sea suspendida temporalmente.