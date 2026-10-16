ANSES: por qué es crucial presentar la Libreta de la AUH todos los años

La entrega de este documento acredita el cumplimiento de la vacunación y escolaridad de los niños, liberando el monto retenido mensualmente.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES es una de las herramientas de protección social de mayor alcance en el país. Sin embargo, su cobro total está supeditado al cumplimiento de compromisos básicos en materia de salud y educación para los menores beneficiarios. La presentación anual de la Libreta de la AUH es la condición indispensable para certificar estos controles y acceder al saldo acumulado durante todo el ciclo lectivo.

Qué abarca la Libreta de la AUH y qué porcentaje se cobra Mes a mes, la ANSES liquida el 80% del valor total de la asignación. El 20% restante se acumula mensualmente en una cuenta a favor del titular. Para cobrar ese fondo acumulado y mantener el beneficio activo al año siguiente, el titular debe presentar el formulario completo que certifica tres pilares: asistencia regular a la escuela, esquema de vacunación al día y controles médicos periódicos.