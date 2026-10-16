Cómo tramitar la CODEM de ANSES para tener obra social sin inconvenientes

A la hora de solicitar atención médica, dar de alta a un familiar en la cobertura sanitaria o realizar gestiones ante una obra social, existe un documento clave que exige el sistema de salud en Argentina: el Comprobante de Empadronamiento (CODEM). Generado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este certificado acredita qué obra social te corresponde y quiénes son los integrantes del grupo familiar a cargo.
Para qué sirve y quiénes deben solicitar la CODEM de ANSES
La CODEM es una constancia digital que certifica los aportes en el sistema de salud. Resulta imprescindible para empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de la prestación por desempleo. Sin este documento actualizado, las obras sociales no pueden realizar la afiliación ni extender la cobertura médica a cónyuges, hijos o menores a cargo.
Paso a paso para obtener la constancia en minutos
El trámite para descargar la CODEM es completamente gratuito y no requiere pedir turno presencial ni acercarse a una oficina:
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Ingresar al sitio oficial: accedé a la sección consultas de la página web de ANSES.
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Completar los datos personales: ingresá tu número de CUIL o DNI y el código de seguridad que solicita el sistema.
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Generar el comprobante: hacé clic en "Buscar" para que el sistema despliegue el documento con el nombre de la obra social asignada y el grupo familiar registrado.
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Descargar e imprimir: guardá el archivo en formato PDF para presentarlo directamente en la entidad de salud.
Mantener la CODEM registrada y actualizada previene suspensiones en la prestación del servicio médico ante cualquier cambio de categoría laboral o grupo familiar.