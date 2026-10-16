Cómo tramitar la CODEM de ANSES para tener obra social sin inconvenientes

Este comprobante es indispensable para que los trabajadores, jubilados y sus familias puedan acceder a la atención médica que les corresponde.

A la hora de solicitar atención médica, dar de alta a un familiar en la cobertura sanitaria o realizar gestiones ante una obra social, existe un documento clave que exige el sistema de salud en Argentina: el Comprobante de Empadronamiento (CODEM). Generado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este certificado acredita qué obra social te corresponde y quiénes son los integrantes del grupo familiar a cargo.

Para qué sirve y quiénes deben solicitar la CODEM de ANSES La CODEM es una constancia digital que certifica los aportes en el sistema de salud. Resulta imprescindible para empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de la prestación por desempleo. Sin este documento actualizado, las obras sociales no pueden realizar la afiliación ni extender la cobertura médica a cónyuges, hijos o menores a cargo.

Paso a paso para obtener la constancia en minutos El trámite para descargar la CODEM es completamente gratuito y no requiere pedir turno presencial ni acercarse a una oficina: