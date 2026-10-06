Investigan un confuso episodio con un bebé que fue trasladado solo en Uber hasta ANSES

La madre habría enviado al bebé en un vehículo de transporte mientras se trasladaba en moto. El conductor llegó a destino, pero la mujer no apareció y luego arribó la abuela.

Un confuso episodio con un bebé se registró durante la mañana de este martes en San Juan, luego de que una mujer habría solicitado un vehículo de Uber para trasladar a su hijo hasta una oficina de ANSES, mientras ella se dirigía por su cuenta en una moto. La situación generó preocupación cuando el conductor llegó al lugar con el pequeño, pero la madre no apareció.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la mujer habría coordinado con el conductor del Uber para que trasladara al bebé hasta la sede de ANSES ubicada en la zona de Rawson, mientras ella se dirigía en motocicleta hacia el mismo lugar.

Según la versión conocida hasta el momento, durante el trayecto el conductor del Uber habría perdido de vista a la mujer que circulaba en moto. Sin embargo, continuó con el viaje y llegó hasta ANSES con el bebé.

La llegada de la abuela La situación tomó otro giro cuando la madre del bebé no llegó al lugar, pese a que se esperaba que arribara prácticamente al mismo tiempo.

Poco después, según la información policial, se presentó en ANSES la abuela del bebé. La mujer habría explicado que su hija no podía llegar debido a que había sufrido un desperfecto en la motocicleta con la que se trasladaba.