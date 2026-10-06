    • 6 de octubre de 2026 - 10:04

    Investigan un confuso episodio con un bebé que fue trasladado solo en Uber hasta ANSES

    La madre habría enviado al bebé en un vehículo de transporte mientras se trasladaba en moto. El conductor llegó a destino, pero la mujer no apareció y luego arribó la abuela.

    UBER. Imagen Ilustrataiva.

    UBER. Imagen Ilustrataiva.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un confuso episodio con un bebé se registró durante la mañana de este martes en San Juan, luego de que una mujer habría solicitado un vehículo de Uber para trasladar a su hijo hasta una oficina de ANSES, mientras ella se dirigía por su cuenta en una moto. La situación generó preocupación cuando el conductor llegó al lugar con el pequeño, pero la madre no apareció.

    Leé además

    un violento choque entre tres vehiculos termino con la vida de un bebe recien nacido

    Un violento choque entre tres vehículos terminó con la vida de un bebé recién nacido
    Patrullero.-

    Conmoción en Sarmiento: encontraron sin vida a un bebé en un canal de riego

    De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la mujer habría coordinado con el conductor del Uber para que trasladara al bebé hasta la sede de ANSES ubicada en la zona de Rawson, mientras ella se dirigía en motocicleta hacia el mismo lugar.

    Según la versión conocida hasta el momento, durante el trayecto el conductor del Uber habría perdido de vista a la mujer que circulaba en moto. Sin embargo, continuó con el viaje y llegó hasta ANSES con el bebé.

    La llegada de la abuela

    La situación tomó otro giro cuando la madre del bebé no llegó al lugar, pese a que se esperaba que arribara prácticamente al mismo tiempo.

    Poco después, según la información policial, se presentó en ANSES la abuela del bebé. La mujer habría explicado que su hija no podía llegar debido a que había sufrido un desperfecto en la motocicleta con la que se trasladaba.

    Hasta el momento, esa es la información preliminar que manejan las autoridades y no trascendieron mayores detalles sobre el episodio. Tampoco se informó que el bebé haya sufrido algún inconveniente durante el traslado.

    El caso generó inquietud por la particular modalidad en la que el menor fue llevado hasta el organismo y por la demora de la madre en llegar, aunque las circunstancias del episodio todavía son materia de investigación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Megabanda familiar movió más de $800 millones con el Penal de Chimbas como sucursal

    A juicio: megabanda familiar movió más de $800 millones con el Penal de Chimbas como "sucursal"

    El drama de Uriel López Díaz: murió su papá y su tío en un choque frontal

    El drama de Uriel López Díaz: murió su papá y su tío en un choque frontal

    asesinaron a un profesor de 28 anos en salta y su familia asegura que cuatro hombres lo emboscaron

    Asesinaron a un profesor de 28 años en Salta y su familia asegura que cuatro hombres lo emboscaron

    Por Redacción Diario de Cuyo
    investigan la muerte de una mujer: encontraron a su pareja escondida debajo de una cama y quedo detenido

    Investigan la muerte de una mujer: encontraron a su pareja escondida debajo de una cama y quedó detenido

    Por Redacción Diario de Cuyo