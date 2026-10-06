    • 6 de octubre de 2026 - 08:44

    Cuándo cobro el SUAF en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

    Para la liquidación de este mes, el organismo previsional determinó que los haberes se comiencen a acreditar a partir del jueves 8 de octubre.

    Cuándo cobro el SUAF en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

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    Entre los beneficios alcanzados se destaca el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el esquema de prestaciones económicas dirigidas a empleados en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), jubilados y pensionados con hijos a cargo.

    Para la liquidación de este mes, el organismo previsional determinó que los haberes se comiencen a acreditar a partir del jueves 8 de octubre. Tal como marca el procedimiento habitual, el esquema de acreditación se estructura según la terminación del Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios, distribuyéndose a lo largo de dos semanas hábiles.

    Calendario de cobro SUAF: fechas de octubre según el DNI

    El cronograma oficial estipula un desembolso por día hábil para cada terminación numérica. Un aspecto relevante a tener en cuenta para la organización de los hogares es la interferencia del feriado nacional del lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), jornada en la que no habrá actividad bancaria ni administrativa, reprogramando la continuidad de los cobros para el día siguiente.

    A continuación, la nómina completa día por día acordada por ANSES:

    • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre

    • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre

    • (Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Sin actividad bancaria)

    • DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre

    • DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre

    • DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre

    • DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre

    • DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre

    • DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre

    • DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre

    • DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre

    Quiénes cobran la Asignación Familiar por Hijo a través del SUAF

    El beneficio de la Asignación Familiar por Hijo alcanza a diversos sectores productivos y sociales que cumplen con los requisitos de topes de ingresos familiares vigentes. Tienen derecho a percibir esta suma los siguientes grupos:

    • Trabajadores bajo relación de dependencia (privados o públicos).

    • Trabajadores monotributistas de todas las categorías activas.

    • Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

    • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

    • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

    • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

    Pasos para consultar la liquidación y la fecha exacta en Mi ANSES

    Para verificar los datos personales, los vínculos familiares o la acreditación del haber en el cbu bancario correspondiente, la ANSES dispone de su plataforma virtual de atención. Los titulares pueden efectuar la verificación siguiendo estos sencillos pasos:

    • Ingresar al portal oficial de ANSES o a la aplicación celular Mi ANSES.

    • Iniciar sesión ingresando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

    • Dirigirse a la sección identificada como Hijos o Mis Asignaciones.

    • Seleccionar el apartado Consultar fecha y lugar de cobro.

    En dicha sección, el sistema desplegará de forma personalizada el monto a cobrar, los descuentos que pudieran aplicar y la cuenta de destino asignada para el cobro sin necesidad de hacer trámites presenciales.

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