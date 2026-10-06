Cuándo cobro el SUAF en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre para las familias y trabajadores registrados.
Para la liquidación de este mes, el organismo previsional determinó que los haberes se comiencen a acreditar a partir del jueves 8 de octubre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre para las familias y trabajadores registrados.
Entre los beneficios alcanzados se destaca el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el esquema de prestaciones económicas dirigidas a empleados en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), jubilados y pensionados con hijos a cargo.
Para la liquidación de este mes, el organismo previsional determinó que los haberes se comiencen a acreditar a partir del jueves 8 de octubre. Tal como marca el procedimiento habitual, el esquema de acreditación se estructura según la terminación del Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios, distribuyéndose a lo largo de dos semanas hábiles.
El cronograma oficial estipula un desembolso por día hábil para cada terminación numérica. Un aspecto relevante a tener en cuenta para la organización de los hogares es la interferencia del feriado nacional del lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), jornada en la que no habrá actividad bancaria ni administrativa, reprogramando la continuidad de los cobros para el día siguiente.
A continuación, la nómina completa día por día acordada por ANSES:
DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
(Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Sin actividad bancaria)
DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre
DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre
DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre
DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre
DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre
DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre
DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre
DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre
El beneficio de la Asignación Familiar por Hijo alcanza a diversos sectores productivos y sociales que cumplen con los requisitos de topes de ingresos familiares vigentes. Tienen derecho a percibir esta suma los siguientes grupos:
Trabajadores bajo relación de dependencia (privados o públicos).
Trabajadores monotributistas de todas las categorías activas.
Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Para verificar los datos personales, los vínculos familiares o la acreditación del haber en el cbu bancario correspondiente, la ANSES dispone de su plataforma virtual de atención. Los titulares pueden efectuar la verificación siguiendo estos sencillos pasos:
Ingresar al portal oficial de ANSES o a la aplicación celular Mi ANSES.
Iniciar sesión ingresando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Dirigirse a la sección identificada como Hijos o Mis Asignaciones.
Seleccionar el apartado Consultar fecha y lugar de cobro.
En dicha sección, el sistema desplegará de forma personalizada el monto a cobrar, los descuentos que pudieran aplicar y la cuenta de destino asignada para el cobro sin necesidad de hacer trámites presenciales.