Para la liquidación de este mes, el organismo previsional determinó que los haberes se comiencen a acreditar a partir del jueves 8 de octubre .

Cuándo cobro el SUAF en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre para las familias y trabajadores registrados.

Entre los beneficios alcanzados se destaca el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el esquema de prestaciones económicas dirigidas a empleados en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), jubilados y pensionados con hijos a cargo.

Para la liquidación de este mes, el organismo previsional determinó que los haberes se comiencen a acreditar a partir del jueves 8 de octubre. Tal como marca el procedimiento habitual, el esquema de acreditación se estructura según la terminación del Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios, distribuyéndose a lo largo de dos semanas hábiles.

Calendario de cobro SUAF: fechas de octubre según el DNI El cronograma oficial estipula un desembolso por día hábil para cada terminación numérica. Un aspecto relevante a tener en cuenta para la organización de los hogares es la interferencia del feriado nacional del lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), jornada en la que no habrá actividad bancaria ni administrativa, reprogramando la continuidad de los cobros para el día siguiente.

A continuación, la nómina completa día por día acordada por ANSES: