Cuándo cobro la PUAM en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el cronograma de acreditaciones correspondiente al mes de octubre para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Para este período, el organismo previsional estableció que las fechas de cobro para los titulares de la PUAM comiencen formalmente a partir del jueves 8 de octubre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el cronograma de acreditaciones correspondiente al mes de octubre para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Esta prestación, destinada a garantizar un ingreso vitalicio y cobertura de salud a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos por la ley, se liquida de manera coordinada con el esquema general del sistema previsional.
Para este período, el organismo previsional estableció que las fechas de cobro para los titulares de la PUAM comiencen formalmente a partir del jueves 8 de octubre. Al igual que en los demás haberes previsionales, las acreditaciones se realizan de forma escalonada tomando como referencia el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
El esquema contempla la acreditación de una terminación de DNI por cada día hábil. En la planificación de cobro de este mes, resulta clave contemplar la jornada del lunes 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al tratarse de un feriado nacional, la actividad bancaria y administrativa permanecerá suspendida, retomándose los pagos al día siguiente con normalidad.
A continuación, la nómina completa día por día fijada por el organismo previsional:
DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
(Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Sin actividad bancaria)
DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre
DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre
DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre
DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre
DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre
DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre
DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre
DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre
La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y garantiza la cobertura médica integral a través del PAMI (INSSJP), además de la posibilidad de acceder a las asignaciones familiares correspondientes. Para ser beneficiario de esta prestación es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
Tener 65 años o más (tanto hombres como mujeres).
Ser argentino nativo o naturalizado con 10 años de residencia en el país, o extranjero con una residencia mínima y continuada de 20 años.
No percibir ni tener derecho a ninguna otra jubilación, pensión o prestación no contributiva por parte de ningún organismo previsional.
Mantener la residencia dentro del territorio nacional.
Superar la evaluación socioeconómica y patrimonial requerida por la ANSES.
Para conocer la cuenta bancaria de acreditación, comprobar el detalle del haber o revisar los conceptos liquidados, la ANSES dispone de su plataforma digital de atención. Los adultos mayores o sus apoderados registrados pueden realizar la verificación siguiendo estos pasos:
Ingresá al portal web oficial de ANSES o a la aplicación para dispositivos móviles Mi ANSES.
Iniciá sesión digitando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Seleccioná el apartado Jubilados y Pensionados dentro del menú principal.
Hacé clic en la opción Consultar fecha y lugar de cobro o Consulta de recibo de haber.
A través de esta herramienta, el sistema exhibirá la fecha de cobro asignada, la sucursal bancaria de acreditación y el recibo detallado con los importes brutos y netos correspondientes al mes.