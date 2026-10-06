Para este período, el organismo previsional estableció que las fechas de cobro para los titulares de la PUAM comiencen formalmente a partir del jueves 8 de octubre .

Cuándo cobro la PUAM en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el cronograma de acreditaciones correspondiente al mes de octubre para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Esta prestación, destinada a garantizar un ingreso vitalicio y cobertura de salud a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos por la ley, se liquida de manera coordinada con el esquema general del sistema previsional.

Para este período, el organismo previsional estableció que las fechas de cobro para los titulares de la PUAM comiencen formalmente a partir del jueves 8 de octubre. Al igual que en los demás haberes previsionales, las acreditaciones se realizan de forma escalonada tomando como referencia el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Calendario de cobro de la PUAM: fechas de octubre según el DNI El esquema contempla la acreditación de una terminación de DNI por cada día hábil. En la planificación de cobro de este mes, resulta clave contemplar la jornada del lunes 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al tratarse de un feriado nacional, la actividad bancaria y administrativa permanecerá suspendida, retomándose los pagos al día siguiente con normalidad.

A continuación, la nómina completa día por día fijada por el organismo previsional: