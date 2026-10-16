    • 16 de octubre de 2026 - 14:12

    Qué es el Reconocimiento de Servicios de ANSES y por qué te conviene pedirlo antes de jubilarte

    Esta resolución oficial unifica y valida los años trabajados en distintas cajas y provincias para agilizar la jubilación futura.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Uno de los problemas más habituales al momento de cumplir la edad jubilatoria es la demora en la tramitación del haber por la dispersión de los aportes realizados a lo largo de la vida laboral. Haber trabajado en empresas que cerraron, en distintas provincias o bajo regímenes provinciales y nacionales genera demoras administrativas. El Reconocimiento de Servicios de ANSES es la herramienta legal que permite compilar y validar todos esos períodos antes de cumplir los años de retiro.

    Leé además

    que es la pension derivada de anses y quienes tienen derecho a solicitarla

    Qué es la Pensión Derivada de ANSES y quiénes tienen derecho a solicitarla
    como solicitar el certificado unico de discapacidad para acceder a los beneficios de anses

    Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad para acceder a los beneficios de ANSES

    Para qué sirve certificar los períodos trabajados

    El Reconocimiento de Servicios es una resolución firmada por ANSES que certifica oficialmente los años de aportes y las remuneraciones de un trabajador en el sistema nacional. Resulta crucial para quienes realizaron contribuciones en cajas provinciales, municipales o profesionales, ya que permite transferir esos años al régimen nacional (o viceversa) para computar el mínimo de 30 años exigido por la ley.

    Cuándo y cómo se debe solicitar este trámite

    • Anticipación recomendada: se aconseja iniciar este trámite entre 5 y 2 años antes de alcanzar la edad jubilatoria, especialmente si la historia laboral digital presenta vacíos.

    • Presentación de pruebas: aportar certificaciones de servicios extendidas por las empresas, recibos de sueldo antiguos, libreta de libreta de trabajo o telegramas laborales.

    • Generación del expediente: solicitar turno presencial en ANSES para "Reconocimiento de Servicios" y presentar la documentación original y copias.

    Obtener la resolución favorable con anticipación permite que, al llegar la edad legal para jubilarse, el trámite del haber se resuelva en tiempo récord sin necesidad de buscar documentación histórica a último momento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    como tramitar la prestacion por desempleo de anses si te quedaste sin trabajo

    Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES si te quedaste sin trabajo

    como tramitar la codem de anses para tener obra social sin inconvenientes

    Cómo tramitar la CODEM de ANSES para tener obra social sin inconvenientes

    Aumentan las jubilaciones y asignaciones familiares desde diciembre: los nuevos valores.

    Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en noviembre tras el último dato de inflación

    Cuándo cobro la PUAM en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

    Cuándo cobro la PUAM en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES