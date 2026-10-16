Qué es el Reconocimiento de Servicios de ANSES y por qué te conviene pedirlo antes de jubilarte

Esta resolución oficial unifica y valida los años trabajados en distintas cajas y provincias para agilizar la jubilación futura.

Uno de los problemas más habituales al momento de cumplir la edad jubilatoria es la demora en la tramitación del haber por la dispersión de los aportes realizados a lo largo de la vida laboral. Haber trabajado en empresas que cerraron, en distintas provincias o bajo regímenes provinciales y nacionales genera demoras administrativas. El Reconocimiento de Servicios de ANSES es la herramienta legal que permite compilar y validar todos esos períodos antes de cumplir los años de retiro.

Para qué sirve certificar los períodos trabajados El Reconocimiento de Servicios es una resolución firmada por ANSES que certifica oficialmente los años de aportes y las remuneraciones de un trabajador en el sistema nacional. Resulta crucial para quienes realizaron contribuciones en cajas provinciales, municipales o profesionales, ya que permite transferir esos años al régimen nacional (o viceversa) para computar el mínimo de 30 años exigido por la ley.