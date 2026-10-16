Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué trámites la exigen

Este documento oficial acredita que una persona no percibe aportes ni prestaciones estatales, siendo un requisito clave para diversos programas.

En múltiples gestiones administrativas, como la solicitud de subsidios de energía, el acceso a la atención gratuita en hospitales públicos o la inscripción en becas de estudio, los organismos estatales y privados solicitan la presentación de la Certificación Negativa. Se trata de un comprobante emitido por ANSES con una validez temporal que demuestra la ausencia de ingresos o beneficios registrados a nombre del solicitante.

Qué registra y qué demuestra este comprobante La Certificación Negativa deja constancia explícita de que la persona no registra en el período seleccionado: aportes como empleado en relación de dependencia, declaraciones como monotributista o autónomo, cobro de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, prestación por desempleo ni cobertura de obra social activa. Es la prueba documental de la falta de ingresos formales.