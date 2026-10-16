    • 16 de octubre de 2026 - 17:20

    Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué trámites la exigen

    Este documento oficial acredita que una persona no percibe aportes ni prestaciones estatales, siendo un requisito clave para diversos programas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En múltiples gestiones administrativas, como la solicitud de subsidios de energía, el acceso a la atención gratuita en hospitales públicos o la inscripción en becas de estudio, los organismos estatales y privados solicitan la presentación de la Certificación Negativa. Se trata de un comprobante emitido por ANSES con una validez temporal que demuestra la ausencia de ingresos o beneficios registrados a nombre del solicitante.

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    Qué registra y qué demuestra este comprobante

    La Certificación Negativa deja constancia explícita de que la persona no registra en el período seleccionado: aportes como empleado en relación de dependencia, declaraciones como monotributista o autónomo, cobro de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, prestación por desempleo ni cobertura de obra social activa. Es la prueba documental de la falta de ingresos formales.

    Cómo solicitar la Negativa desde la web de forma gratuita

    • Ingreso al portal: accedé a la sección de Certificación Negativa dentro del sitio web oficial de ANSES.

    • Ingresar datos clave: colocá tu número de CUIT o CUIL y especificá el período por el cual se solicita la consulta (por ejemplo, el último mes).

    • Consulta directa: presioná el botón "Consultar" para que el sistema procese el registro.

    • Descarga o impresión: si no hay beneficios ni registros activos, el sistema genera el comprobante con la firma digital del organismo, listo para descargar en formato PDF.

    Cabe destacar que este certificado no requiere sello ni firma hológrafa presencial en las oficinas, ya que cuenta con un código de verificación digital que valida su autenticidad de forma automática.

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