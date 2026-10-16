Cómo consultar la Historia Laboral en ANSES para saber si tenés los aportes al día

Controlar periódicamente el registro de contribuciones patronales permite detectar a tiempo omisiones de los empleadores antes de iniciar la jubilación.

Al llegar a la edad jubilatoria, uno de los contratiempos más comunes es descubrir que faltan años de aportes que debieron ser declarados por antiguos empleadores. Para evitar sorpresas desagradables al momento de iniciar el trámite del retiro en ANSES, los especialistas en derecho previsional recomiendan realizar un seguimiento continuo del historial de contribuciones que registra el sistema nacional.

Qué información figura en el certificado de aportes de ANSES La consulta de la Historia Laboral muestra de forma detallada todos los períodos trabajados bajo relación de dependencia, las declaraciones juradas presentadas por los empleadores, las contribuciones realizadas como autónomo o monotributista y los aportes a regímenes especiales. Este documento tiene validez como comprobante oficial ante cualquier reclamo.