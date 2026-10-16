Cómo consultar la Historia Laboral en ANSES para saber si tenés los aportes al día

Al llegar a la edad jubilatoria, uno de los contratiempos más comunes es descubrir que faltan años de aportes que debieron ser declarados por antiguos empleadores. Para evitar sorpresas desagradables al momento de iniciar el trámite del retiro en ANSES, los especialistas en derecho previsional recomiendan realizar un seguimiento continuo del historial de contribuciones que registra el sistema nacional.
Qué información figura en el certificado de aportes de ANSES
La consulta de la Historia Laboral muestra de forma detallada todos los períodos trabajados bajo relación de dependencia, las declaraciones juradas presentadas por los empleadores, las contribuciones realizadas como autónomo o monotributista y los aportes a regímenes especiales. Este documento tiene validez como comprobante oficial ante cualquier reclamo.
Procedimiento para revisar tus aportes sin costo
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Acceso con clave: ingresá a Mi ANSES con tu número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Ubicación del menú: dirígete a la pestaña "Trabajo" y seleccioná la opción "Consulta de Historia Laboral".
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Visualización del reporte: el sistema desplegará el listado cronológico de empresas, remuneraciones y aportes ingresados.
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Descarga del archivo: podés guardar el reporte en PDF o imprimirlo para guardar un registro físico de tu carrera profesional.
En caso de detectar períodos trabajados que no figuran en la pantalla, es conveniente conservar recibos de sueldo, certificaciones de servicios o telegramas para realizar la Reconocimiento de Servicios con anticipación.