El papa León XIV dio su primer Ángelus tras la operación: "Gracias a los que rezaron por mí"

El papa León XIV brindó su primer Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, luego de haber recibido el alta tras su operación de extirpación el lóbulo inferior del pulmón derecho, y recibió una ovación de los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

El Gobierno sigue de cerca la salud del papa León XIV y mantiene en pie su visita a la Argentina

El cirujano del papa León XIV aseguró que no hay motivos médicos para suspender su viaje a la Argentina

“Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, dijo. Sin embargo, no se refirió a su visita a Sudamérica, que incluye la Argentina, en el período del 8 al 11 de noviembre.

Horas antes, el cirujano que operó al sumo pontífice, Stefano Margaritora, había aclarado que no hay motivos clínicos que impidan el viaje.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, señaló Margaritora a medios del Vaticano.

El cirujano explicó que “la reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente, en términos generales, su estado es bueno”, que la recuperación física completa después de una operación de este tipo suele llevar unas dos semanas, y destacó: “Creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días”, cerca de fin de mes.

El mensaje del papa León XIV en su primer Ángelus luego de la operación: “Gracias a los que rezaron por mí, retomaré gradualmente mi actividad”

El papa León XIV agradeció los buenos deseos de los fieles para que se recupere de su operación de cáncer de pulmón y dijo que retomará “gradualmente” sus actividades: “Me gustaría agradecerle a toda la gente que rezó por mí estos días. Ahora retomaré gradualmente mis actividades”.

León XIV dijo que “sintió el apoyo” de los fieles que rezaron por su recuperación y expresó su “particular reconocimiento para los médicos, enfermeros, todo el personal del Hospital Gemelli”, en el que se sometió a la operación. Dijo que la experiencia le sirvió para “probar la cercanía de quienes atraviesan una enfermedad” y que “superada esta fase delicada” retomará de manera gradual su agenda, “con la ayuda de Dios y de sus oraciones”.

Se mantienen los preparativos para el viaje del papa León XIV a Sudamérica

En paralelo, el Vaticano aclaró que, por el momento, se mantienen los preparativos para la gira del Papa en Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, la Argentina y Perú. De esta manera, hasta ahora sigue vigente el cronograma previsto mientras el pontífice evoluciona favorablemente de la operación.

Un vocero de la Santa Sede dijo que “los preparativos siguen”, en medio de las versiones sobre la posibilidad de que el viaje sea postergado para preservar la salud del jefe de la Iglesia Católica, en plena recuperación luego de la cirugía en un pulmón.