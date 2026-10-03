Luis Caputo negó que Argentina esté en recesión: "Estamos creciendo menos que antes"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que la Argentina no atraviesa una recesión y sostuvo que la actividad económica continúa creciendo, aunque a un ritmo más bajo que el registrado anteriormente. Sus declaraciones se produjeron durante el cierre de la Argentina Week en París , donde el Gobierno buscó mostrar oportunidades de inversión y atraer capitales extranjeros.

Luis Caputo en el Coloquio de IDEA: adjudicó la suba del riesgo país a un "shock externo" y al "temor a volver al infierno" en 2027

Caputo atribuyó la desaceleración a una combinación de factores internacionales y cuestiones políticas locales . Según explicó, el escenario externo genera incertidumbre y, cuando las empresas no tienen plena certeza sobre el futuro, algunas decisiones de inversión tienden a postergarse.

“Estamos creciendo menos que antes”, sostuvo el funcionario, quien marcó una diferencia entre una reducción del ritmo de expansión y una situación de recesión. En ese sentido, planteó que la economía argentina continúa mostrando crecimiento y cuestionó las interpretaciones que describen el escenario actual como recesivo.

Durante su balance de la Argentina Week , el ministro también puso el foco en los anuncios de inversión realizados durante las jornadas desarrolladas en Francia. El Gobierno informó compromisos y proyectos por alrededor de USD 27.000 millones , principalmente vinculados con energía, minería y otros sectores estratégicos.

Entre los anuncios comunicados aparecen proyectos de TotalEnergies por USD 10.000 millones , una inversión de Pluspetrol por USD 12.400 millones en Vaca Muerta, USD 4.000 millones de Glencore para Agua Rica, en Catamarca, y una ampliación de USD 350 millones de Eramet en su proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta.

Caputo sostuvo que estas inversiones tienen un horizonte que excede al actual período de gobierno y remarcó que, desde la perspectiva de los inversores, la previsibilidad y la seguridad jurídica son factores centrales para tomar decisiones de largo plazo.

El funcionario también destacó el acompañamiento de los gobernadores que participaron de la agenda parisina. En los encuentros con empresarios e inversores, según señaló, la presencia de los mandatarios provinciales permitió transmitir una señal de continuidad respecto del rumbo económico.

La actividad y las expectativas para los próximos meses

Al referirse al comportamiento de la economía durante agosto y septiembre, Caputo anticipó que espera una mejora en los niveles de actividad. Entre los indicadores que mencionó aparecen la evolución de la recaudación, el comportamiento de los salarios frente a la inflación y las ventas de automóviles.

El ministro también cuestionó la volatilidad que presentan algunos indicadores oficiales de actividad y señaló que el Gobierno presta especial atención a la tendencia-ciclo para evaluar el comportamiento de la economía. Sus declaraciones se conocen después de que los últimos datos oficiales mostraran una caída mensual de la actividad en julio y una contracción del producto durante el segundo trimestre.

En paralelo, Caputo se refirió al aumento del riesgo país, que durante la semana volvió a ubicarse entre los principales focos de atención de los mercados. El ministro atribuyó parte de ese movimiento a factores externos, como el precio del petróleo y las tasas de interés internacionales, aunque también reconoció la incidencia del escenario electoral argentino.

La exposición de Caputo en París se produjo en el marco de una agenda oficial que incluyó encuentros entre Javier Milei, funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios e inversores, con especial atención en energía, minería, infraestructura e inteligencia artificial.

Mientras el Gobierno sostiene que la economía continúa creciendo, los datos recientes de actividad y las distintas interpretaciones de economistas mantienen abierto el debate sobre el alcance de la desaceleración y la evolución que tendrá la economía argentina durante los próximos meses.