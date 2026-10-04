Argentina se sumó a una coalición global liderada por EE.UU. para impulsar la superinteligencia artificial

En un paso clave hacia la modernización tecnológica y la cooperación global, Argentina se sumó este domingo a una coalición internacional liderada por Estados Unidos que impulsa un nuevo marco de cooperación científica basado en el uso de la superinteligencia artificial.

Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso y cerró la fecha FIFA con otra goleada

Argentina, Chile y Perú podrían unirse para formar un cluster regional

Nuestro país integra la selecta lista de 17 naciones que respaldaron formalmente la denominada Visión de Kioto para una “Edad de Oro de la Ciencia”, una iniciativa presentada en el marco de la 23.ª Reunión Anual del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS), llevada a cabo en Japón.

La declaración conjunta, cuyos detalles fueron difundidos oficialmente por la Casa Blanca, no constituye un tratado de carácter bilateral, sino un documento multilateral de principios diseñado para trazar una hoja de ruta común entre potencias y naciones emergentes de América, Europa, Asia y Oceanía.

El lanzamiento del acuerdo fue encabezado por Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, quien remarcó la urgencia de aprovechar las capacidades de la IA avanzada para resolver grandes desafíos globales a través de la investigación científica.

El documento firmado por los ministros y representantes internacionales se estructura en torno a tres pilares fundamentales orientados a transformar los ecosistemas de ciencia y tecnología:

Fortalecimiento institucional: Creación de nuevos mecanismos de financiamiento más flexibles para modernizar la infraestructura de investigación.

Superinteligencia al servicio de la ciencia: Integración de herramientas de IA de vanguardia para potenciar y acelerar los descubrimientos en laboratorios y centros de estudio.

Fomento del talento: Ampliación del acceso de los investigadores y académicos a bases de datos científicas masivas, herramientas de software avanzadas y recursos de supercomputación.

Con esta adhesión, Argentina se posiciona dentro del mapa global de cooperación tecnológica, buscando potenciar el desarrollo científico nacional mediante la vinculación directa con los estándares más avanzados a nivel internacional.