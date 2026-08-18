Iglesia ya cuenta con un nuevo Centro de Rehabilitación Pediátrica

El departamento de Iglesia dio un paso histórico en materia de inclusión y equidad social con la puesta en marcha del Centro de Acompañamiento y Rehabilitación Integral Pediátrico (CARIP). Este nuevo centro, que ya comenzó a recibir a sus primeros pacientes, busca eliminar las barreras geográficas que históricamente enfrentaron las familias del norte sanjuanino.
Adiós a los viajes de 150 kilómetros
Hasta la inauguración de este espacio, las familias iglesianas que requerían tratamientos de rehabilitación para sus hijos debían recorrer hasta 150 kilómetros hacia la Capital provincial. Este traslado constante generaba un desgaste físico, emocional y económico significativo.
Con la apertura del CARIP, se garantiza el acceso a servicios esenciales de prevención, detección temprana, estimulación y rehabilitación en la propia comunidad. Actualmente, ya son 20 los niños, niñas y adolescentes admitidos, con un grupo similar en proceso de evaluación inicial.
Un equipo interdisciplinario de primer nivel
El centro funciona en la sede de la Escuela de Educación Especial Múltiple "Felipa Rojas" y cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados:
- Médico especialista en Rehabilitación.
- Licenciados en Kinesiología, Fonoaudiología, Psicopedagogía y Psicología.
- Profesionales de Trabajo Social.
El establecimiento está equipado con materiales modernos y funciona los martes y jueves, de 10 a 18 horas, brindando atención integral a una población que, según registros, supera los 80 menores de edad en el departamento que requieren acompañamiento constante.
La obra y puesta en marcha del CARIP fue el resultado de una labor coordinada entre cinco carteras del Gobierno de San Juan: Desarrollo Humano, Educación, Salud, Minería e Infraestructura. Esta unión permitió transformar un espacio educativo en un centro prestacional de referencia para todo el norte provincial, asegurando que la ubicación no sea un impedimento para el derecho a la salud y la rehabilitación de alta calidad.