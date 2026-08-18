Iglesia ya cuenta con un nuevo Centro de Rehabilitación Pediátrica

El nuevo espacio, ubicado en la Escuela "Felipa Rojas", permitirá que familias de todo el departamento accedan a terapias integrales sin necesidad de viajar a la Ciudad de San Juan.

El departamento de Iglesia dio un paso histórico en materia de inclusión y equidad social con la puesta en marcha del Centro de Acompañamiento y Rehabilitación Integral Pediátrico (CARIP). Este nuevo centro, que ya comenzó a recibir a sus primeros pacientes, busca eliminar las barreras geográficas que históricamente enfrentaron las familias del norte sanjuanino.

Adiós a los viajes de 150 kilómetros Hasta la inauguración de este espacio, las familias iglesianas que requerían tratamientos de rehabilitación para sus hijos debían recorrer hasta 150 kilómetros hacia la Capital provincial. Este traslado constante generaba un desgaste físico, emocional y económico significativo.

Con la apertura del CARIP, se garantiza el acceso a servicios esenciales de prevención, detección temprana, estimulación y rehabilitación en la propia comunidad. Actualmente, ya son 20 los niños, niñas y adolescentes admitidos, con un grupo similar en proceso de evaluación inicial.

Un equipo interdisciplinario de primer nivel El centro funciona en la sede de la Escuela de Educación Especial Múltiple "Felipa Rojas" y cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados:

Médico especialista en Rehabilitación.

Licenciados en Kinesiología, Fonoaudiología, Psicopedagogía y Psicología.

Profesionales de Trabajo Social. El establecimiento está equipado con materiales modernos y funciona los martes y jueves, de 10 a 18 horas, brindando atención integral a una población que, según registros, supera los 80 menores de edad en el departamento que requieren acompañamiento constante.