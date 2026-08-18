Inclusión: especialistas se suman al Centro de Acompañamiento y Rehabilitación Integral Pediátrico en Iglesia

Tras año y medio de trabajo interministerial, abrió sus puertas el viernes 14 de agosto el C entro de Acompañamiento y Rehabilitación Integral Pediátrico (CARIP) en la Escuela de Educación Especial Múltiple Felipa Rojas, en el departamento de Iglesia . Y ya incorporó nuevos especialistas para la atención gratuita de vecinos de 0 a 18 años con discapacidad, garantizándoles inclusión y salud.

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La puesta en marcha de este centro responde a una firme política pública para garantizar la atención integral, pública y de máxima calidad para las personas con discapacidad en su propia comunidad, asegurando que la ubicación geográfica no sea una barrera para el acceso a servicios esenciales. Desde el Ministerio de Familia informan que ya 20 chicos superaron el proceso de admisión y que están en condiciones de iniciar un tratamiento.

Hasta ahora, las familias iglesianas que requerían terapias para sus hijos debían viajar hasta 150 kilómetros hasta la Ciudad de San Juan, varias veces por semana. Este desarraigo implicaba un enorme desgaste físico, emocional y económico para toda la familia de la persona con discapacidad.

Este centro, que se constituye como un servicio de salud multidisciplinario y ambulatorio , garantizará prestaciones destinadas a la prevención, detección temprana, estimulación, desarrollo y rehabilitación integral de niños y adolescentes, garantizando la inclusión familiar y social.

El departamento de Iglesia, lugar donde funcionará el CARIP , tiene alrededor de 6.737 habitantes, de los cuales 193 son personas con discapacidad registradas (de 0 a 55 años), lo que representa el 2,8% de la población local que requiere atención inmediata en su territorio. Entre ellos, unas 80 personas tienen entre 0 y 18 años y presentan discapacidades mental, intelectual, física motora, visceral, sensorial auditiva o visual.

Beneficios principales del CARIP

El CARIP aporta:

Atención local: niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años accederán a tratamientos interdisciplinarios y ambulatorios en su departamento.

niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años accederán a tratamientos interdisciplinarios y ambulatorios en su departamento. Calidad garantizada y gratuita: diseñado bajo el Marco Básico de Prestaciones, el centro ofrece el mismo estándar de atención que un centro privado de primer nivel de cualquier lugar del país, de manera 100% gratuita. Además, está totalmente equipado con materiales de calidad modernos y actualizados.

diseñado bajo el Marco Básico de Prestaciones, el centro ofrece el mismo estándar de atención que un centro privado de primer nivel de cualquier lugar del país, de manera 100% gratuita. Además, está totalmente equipado con materiales de calidad modernos y actualizados. Abordaje interdisciplinario: incluye rehabilitación motora, sensorial, mental y visceral, fomentando la autonomía, el desarrollo de habilidades sociales, la contención y el acompañamiento familiar.

Equipo profesional interdisciplinario

El centro cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por:

Médico especialista en Rehabilitación

Licenciado en Kinesiología

Licenciado en Fonoaudiología

Licenciado en Psicopedagogía

Licenciado en Psicología

Licenciado en Trabajo Social

Coordinador Técnico

Personal Administrativo

Infraestructura, modalidad de atención y horarios

El centro cuenta con acceso independiente al edificio escolar y dispone de áreas específicas de recepción, sala de espera, consultorios y núcleos sanitarios adaptados. Se constituye como un servicio de salud con equipos interdisciplinarios orientados a estimular, desarrollar y recuperar el máximo nivel de capacidades funcionales (motoras, sensoriales o mentales) de la población infantojuvenil con discapacidad.

Además ofrece atención ambulatoria, individual o grupal con sesiones de 45 minutos (o la capacidad que el paciente tolere), con turnos previamente acordados. Está destinada a la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidade que requieren apoyo de servicio social, control periódico de la evolución de la discapacidad y de la comorbilidad relacionada. Todas las intervenciones se registrarán en historias clínicas digitales, haciendo un seguimiento integral del proceso.

El centro CARIP funciona dos veces por semana (martes y jueves), en turno mañana y tarde, en el horario de 10 a 18.

Trabajo articulado entre ministerios provinciales

Para concretar este proyecto, hubo una labor coordinada entre cinco carteras del Gobierno provincial: