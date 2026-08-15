Iglesia, una convocatoria abierta para preservar la memoria departamental y un archivo con casi 400.000 fotografías para comenzar

Desde la Municipalidad de Iglesia dieron inicio a una campaña más que novedosa. Bajo la consigna “Ayúdanos a resguardar la memoria de Iglesia” , abrieron una convocatoria para que vecinos, familias vinculadas a la comunidad e incluso instituciones puedan acercar fotografías, cartas, documentos de distintas índoles entre otros materiales vinculados a la historia del departamento. Si bien la convocatoria se abrió a mediados de agosto, este trabajo viene de antes.

El proyecto tuvo sus inicios 2023. “Tuvimos la intención de ordenar el patrimonio histórico, pero nos dimos cuenta de que el patrimonio tiene muchas aristas, como por ejemplo un acta de nacimiento, un libro, algo tangible como un objeto arqueológico. Fue por ello que decidimos conformar este fondo histórico” , aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO Fany Pernas, secretaria de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Iglesia.

Comenzaron el proceso de asesoría con una licenciada en archivística, quién destacó la importancia de preservar, cómo hacerlo, la clasificación y en medio de ello se toparon con un hallazgo más que interesante. Fany comenta que el fotógrafo Carlos marinero, reconocida figura departamental, y su hijo Tadeo, donaron una colección de fotografías y videos más que importante. “Pusieron a disposición una colección de casi 400.000 fotografías en rollo, que no están rebeladas, y un montón de VHS de 1969 en adelante, hasta el 2000” , precisó la funcionaria municipal.

Esta colección que pasó a formar parte del fondo documental refleja el crecimiento y los cambios que ha tenido Iglesia a lo largo de todas estas décadas. Desde el dique en construcción, obras de edificios emblemáticos que hoy forman parte de la diaria de los iglesianos pero que hace años no existían, las primeras ediciones de la Fiesta de la Semilla y la Manzana, campeonatos de la liga de fútbol local compleja e incluso figuras de renombre del departamento cuando eran unos niños. Para la gente que está detrás del trabajo de la memoria, el archivo no solo es impresionante en cantidad, sino también en lo que cuenta cada imagen, y las que restan por conocer, ya que es un trabajo que calculan puede llevar hasta unos 20 años más de clasificación. Incluso los videos aun no se han podido investigar, para tener una idea.

Con todo este material a mano, comenzó a sobrevolar la pregunta sobre cuánto más habría de Iglesia en sitios donde no se le brinda un resguardo adecuado. Y fue así como nació la convocatoria.

Una invitación a recuperar la historia de Iglesia que está en los hogares

Bajo la premisa de que una parte importante de la memoria departamental puede encontrarse actualmente en los hogares es que desde el municipio se hizo el llamado a la comunidad en general.

De acuerdo a lo que explicó Pernas, los vecinos pueden realizar donaciones o acercar documentos y fotografías para que sean digitalizados. También pueden llevar objetos que quieran poner a disposición del proyecto. Se reciben además libros, publicaciones de distinta índole y materiales que hayan quedado dentro de las familias y de los cuales no existan copias de acceso público.

Pernas destacó que el objetivo es que ese archivo pueda convertirse en una herramienta para futuras investigaciones, exposiciones y trabajos académicos. La Municipalidad detectó, además, que numerosos científicos y tesistas que investigaron sobre Iglesia produjeron informes que actualmente se encuentran dispersos en bibliotecas y otros espacios, sin un lugar específico donde puedan ser consultados y preservados.

Con la creación de la Casa de la Cultura, el municipio encontró el espacio que pretende convertir en “templo de resguardo” de todo ese material.

De las fotografías a las leyendas, todo puede ser parte de la memoria

La propuesta busca además ampliar la idea de patrimonio. No se trata solamente de reunir objetos antiguos o documentos históricos, sino de conservar las diferentes expresiones que forman parte de la identidad de las comunidades.

“Una leyenda también es parte del patrimonio, todo lo intangible es parte del patrimonio. Hay miles de cosas que conforman la cultura. Lo que hacemos es darle orden”, sostuvo Pernas. También la intensión es sumar recetas típicas, costumbres, prácticas y relatos populares entre otros.

En ese sentido, el archivo pretende convertirse en un espacio vivo, que continúe creciendo con los aportes de los vecinos y que permita que las nuevas generaciones puedan acceder a materiales que, de otro modo, podrían perderse.

La convocatoria fue lanzada recientemente y ya comenzó a transitar sus primeros pasos. Desde el municipio confían en que el fondo se irá enriqueciendo con el tiempo y que no tendrá un límite definido. En ese contexto, quienes deseen sumar material al Archivo Documental pueden hacerlo de martes a jueves (durante agosto y septiembre) de 8 a 13 horas en el Centro de Informes Turísticos de Rodeo, o comunicándose al 2644043093.

La iniciativa representa la continuidad de una necesidad detectada en 2023, cuando se dieron cuenta que no existía un lugar al cual recurrir si se quería conocer sobre el pasado de Iglesia como comunidad. Ahora, la intención es contar con ese espacio y convertirlo en una referencia para preservar, investigar y volver a contar la historia del departamento.