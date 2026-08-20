    • 20 de agosto de 2026 - 12:27

    Hallaron pelos en las manos del nene de 6 años que murió en Santa Fe y buscan determinar si se defendió

    El menor fue encontrado sin vida en una vivienda de San Justo. La Justicia aguarda la autopsia y otros estudios forenses para establecer cómo murió.

    Investigan la muerte de un nene de 6 años.

    Investigan la muerte de un nene de 6 años.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El hallazgo que podría ser clave para la investigación

    El cabello fue encontrado por un médico del Samco de San Justo cuando constató la muerte del chico. Ante este detalle, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial de Santa Fe para realizar la necropsia y los estudios forenses correspondientes.

    Los investigadores buscan determinar de quién son los pelos encontrados en la mano del menor y si estuvieron relacionados con un posible enfrentamiento físico. Una de las hipótesis que se analiza es que Izan haya intentado defenderse de una agresión.

    De todos modos, por el momento esa posibilidad no está confirmada. Las muestras deberán ser sometidas a peritajes y, eventualmente, comparadas con material genético de las personas vinculadas con la causa.

    El resultado de esos análisis podría permitir establecer si el niño tuvo contacto físico con otra persona poco antes de su muerte.

    Cómo encontraron al nene

    El caso salió a la luz este miércoles por la tarde, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una posible situación de violencia en una vivienda ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes de San Justo.

    Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a una mujer que llevaba en brazos el cuerpo de su hijo de seis años.

    La mujer, identificada por sus iniciales R.M., de 22 años, quedó detenida preventivamente mientras avanza la investigación. Hasta el momento, la Justicia no estableció oficialmente cuál fue la causa de muerte.

    En la vivienda trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística, quienes preservaron la escena, levantaron posibles huellas y buscaron elementos que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

    Además, los investigadores comenzaron a revisar cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y a buscar testimonios de posibles testigos.

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