Alerta en las fuerzas de seguridad en el país: reconocen un aumento de suicidios vinculado al endeudamiento

Una profunda preocupación sacude a las instituciones de seguridad del país tras el reconocimiento oficial sobre el incremento en la tasa de suicidios registrado dentro de las fuerzas. El tema, largamente advertido por especialistas y allegados a los efectivos, fue puesto sobre la mesa por las máximas autoridades del área, quienes señalaron que el endeudamiento crónico y la crisis económica figuran entre los principales desencadenantes de esta problemática.

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Durante una exposición sobre la situación del personal, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, admitió que el fenómeno escaló de manera alarmante y remarcó la urgencia de atender los factores socioeconómicos y psicológicos que atraviesan los uniformados.

En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes", aseguró Monteoliva.

El deterioro del poder adquisitivo y el fácil acceso a créditos con tasas elevadas han sumido a muchos efectivos en una situación de vulnerabilidad financiera extrema.

Presión constante: Las deudas acumuladas, la imposibilidad de llegar a fin de mes y la necesidad de tomar horas adicionales o trabajos informales para subsistir generan un desgaste crónico.

Aislamiento institucional: Muchas veces, el temor a sufrir sanciones administrativas o a ver afectada su portación de arma y su carrera hace que los agentes oculten sus dificultades financieras y emocionales hasta llegar a situaciones límite.

La necesidad urgente de asistencia psicológica

Ante este escenario, desde el ámbito de seguridad y de organizaciones que nuclean a las familias de las fuerzas se reclama un replanteo integral de los gabinetes de salud mental y contención.

Los especialistas insisten en que es fundamental destigmatizar la solicitud de ayuda psicológica dentro del ámbito castrense y policial, permitiendo canales de asistencia anónima y preventiva que detecten a tiempo los cuadros de depresión, estrés postraumático y crisis financieras antes de que se traduzcan en desenlaces trágicos.