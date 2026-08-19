Comida del futuro con sello nacional: el marplatense que procesa frutas y verduras con tecnología de la NASA

Mateo de la Rúa renunció a su estabilidad corporativa para fundar una startup sustentable enfocada en combatir el desperdicio de frutas y verduras.

El talento y la visión innovadora argentina vuelven a dar que hablar en el mundo del emprendedurismo y la sustentabilidad. Mateo de la Rúa, un ingeniero ambiental oriundo de Mar del Plata, decidió dar un giro radical a su vida profesional: tras desempeñarse en puestos jerárquicos en tres reconocidas empresas de primer nivel, renunció a la comodidad corporativa para fundar su propia compañía de alimentos basada en tecnología de la NASA.

El proyecto, bautizado como Pomona Foods, nació con el propósito de atacar una de las problemáticas ecológicas más graves a nivel global: el desperdicio masivo de frutas y verduras aptas para el consumo que terminan descartándose antes de llegar a las góndolas.

De la carrera corporativa al método espacial Tras pasar por importantes firmas de consumo masivo y energía, De la Rúa comenzó a investigar métodos innovadores de conservación alimentaria hasta dar con la liofilización, un proceso de deshidratación en frío empleado históricamente por la agencia espacial estadounidense para alimentar a los astronautas en misiones de larga duración.

¿Cómo funciona? El proceso congela el alimento a temperaturas extremas y lo introduce en una cámara de vacío donde el agua pasa directamente de hielo a vapor (sublimación). Esto permite conservar cerca del 99% de las propiedades nutricionales, el sabor y el aroma originales sin necesidad de conservantes ni cadena de frío por hasta dos años.

Escalabilidad: Con una inversión inicial modesta, el emprendedor marplatense logró pasar de las pruebas piloto a procesar toneladas de frutas y verduras mensuales, convirtiéndose en proveedor de reconocidas marcas gastronómicas y cadenas del país.