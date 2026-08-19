El Gobierno apelará en Estados Unidos el fallo que obliga a pagar US$390 millones por Aerolíneas Argentinas

El Gobierno argentino decidió volver a recurrir a la Justicia de Estados Unidos para intentar evitar el pago de más de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La Procuración del Tesoro presentará este miércoles un pedido de revisión ante la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, antes de que venza el plazo procesal.

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La estrategia oficial busca que el mismo tribunal que en julio confirmó la condena vuelva a analizar su decisión. La presentación estará a cargo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio , junto con los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira.

El conflicto se remonta a la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008 , durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El caso derivó en un arbitraje internacional y, posteriormente, en una disputa ante los tribunales estadounidenses.

En 2017, el CIADI había establecido una compensación a favor del antiguo grupo español Marsans. Los derechos económicos derivados de ese litigio terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium , que acudió en 2021 a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y ejecución del laudo. Con los intereses acumulados, el monto reclamado supera actualmente los US$390 millones .

La discusión en Estados Unidos no está centrada ahora en si la estatización fue correcta o no, sino en el plazo que tenía Titan para reclamar el reconocimiento y cobro del laudo internacional . La Justicia estadounidense consideró que el reclamo fue presentado dentro del período correspondiente y avaló la ejecución de la condena.

El Gobierno busca agotar las instancias

La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó en julio la decisión de primera instancia y rechazó los argumentos presentados por la Argentina sobre la prescripción del reclamo.

Ante ese escenario, el Gobierno decidió pedirle a la propia Cámara que revise nuevamente su resolución. La estrategia permite, además, mantener abierta la posibilidad de recurrir posteriormente ante la Corte Suprema de Estados Unidos si el resultado vuelve a ser adverso.

Por el momento, la Procuración del Tesoro no solicitará la suspensión de la sentencia, de acuerdo con la información publicada este miércoles. El objetivo principal será cuestionar nuevamente la interpretación judicial sobre los plazos y mantener abierta la disputa.

El Gobierno busca así ganar una nueva instancia judicial antes de que el fallo quede definitivamente consolidado y el fondo reclamante pueda avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para intentar cobrar la deuda.