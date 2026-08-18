El Gobierno amplió el RIGI para atraer inversiones en infraestructura ferroviaria

La nueva reglamentación incorpora obras sobre vías, ramales, puentes, señalamiento, electrificación y logística ferroviaria. También introdujo cambios para proyectos tecnológicos.

El Gobierno amplió el alcance del RIGI para promover inversiones destinadas a modernizar la infraestructura ferroviaria argentina.

El Gobierno nacional amplió el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de facilitar la incorporación de proyectos destinados a renovar, transformar y desarrollar la infraestructura ferroviaria del país. La modificación quedó establecida mediante el Decreto 748/2026, publicado este martes 18 de agosto en el Boletín Oficial.

La nueva normativa aclara que, a los efectos del régimen, el concepto de "construcción" ferroviaria no comprenderá únicamente la ejecución de infraestructura completamente nueva. También podrá abarcar la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de instalaciones ya existentes, además de infraestructura accesoria necesaria para el funcionamiento de la logística y el transporte ferroviario.

El Ejecutivo fundamentó la decisión en el deterioro y desgaste que presenta parte de la red ferroviaria argentina, cuya antigüedad afecta su capacidad operativa. La intención es generar condiciones para atraer inversiones privadas que permitan mejorar y ampliar el sistema a través de los beneficios fiscales, aduaneros y de estabilidad contemplados dentro del RIGI.

Entre las obras ferroviarias que podrán quedar comprendidas aparecen:

Construcción de nuevas trazas ferroviarias y duplicación de vías sobre recorridos existentes.

Renovación de vías y rehabilitación de ramales que actualmente no se encuentran operativos.

Renovación integral de puentes, alcantarillas y otras obras ferroviarias.

Instalación o modernización de sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía asociados a la red.

Electrificación de trazas ferroviarias.

Incorporación de sistemas de protección activa en pasos a nivel y construcción de cruces a distinto nivel .

Desarrollo de infraestructura para el transporte ferroviario de cargas, como nodos logísticos, puertos secos, centros de transferencia y playas de maniobra y clasificación. La norma establece, sin embargo, un límite concreto: no estarán comprendidas las tareas que se restrinjan exclusivamente a la conservación o mantenimiento de infraestructura existente, cuando su única finalidad sea mantener las actuales condiciones de utilización.