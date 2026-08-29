La producción de acero creció en julio en Argentina, pero la sobreoferta de China enciende las alarmas

La producción de acero crudo en Argentina registró un leve alivio durante julio al crecer un 15,3% interanual, empujada principalmente por la demanda del sector energético y Vaca Muerta. Sin embargo, la industria siderúrgica nacional mantiene la alerta roja encendida debido al avance implacable del mercado de China, que continúa volcando excedentes masivos de acero a precios subsidiados en todo el mundo.

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Según datos del sector, las exportaciones de acero chino alcanzan actualmente los 130 millones de toneladas anuales, una cifra alarmante que representa dos veces el consumo total de toda América Latina. Esta sobrecapacidad del gigante asiático —que concentra más del 54% de la producción mundial— presiona fuertemente sobre los mercados locales.

El repunte en la fabricación de acero argentino muestra realidades totalmente dispares según la rama de la economía:

Energía y Vaca Muerta: Continúa siendo el gran motor del sector. Para 2026 se proyecta superar las 28.000 etapas de fractura, con un crecimiento estimado entre el 15% y el 18% respecto de las 23.784 concretadas durante 2025.

Línea blanca y envases: Atraviesan un panorama crítico. El consumo masivo refleja caídas de producción debido al retroceso del consumo local, la falta de financiamiento accesible y la fuerte penetración de artículos importados.

Automotriz: Las terminales registraron un freno significativo. En julio se produjeron 31.189 vehículos (un 16% menos que en julio de 2025), acumulando una caída del 18% en los primeros siete meses del año.

Escudo contra la competencia desleal

Frente a la amenaza de desvío de comercio y prácticas de dumping por parte de China, diversos países de la región comenzaron a blindar sus industrias. Un ejemplo cercano es Brasil, que aplicó derechos compensatorios contra el acero chino que llegan hasta 709 dólares por tonelada para productos revestidos, con aranceles defensivos que oscilan entre el 80% y el 100% de su valor.

Desde la Cámara Argentina del Acero advierten que, si bien la producción mostró señales de recuperación en el último mes, la baja utilización de la capacidad instalada y la presión internacional exigen un monitoreo constante para preservar el empleo y la competitividad de la industria pesada nacional.